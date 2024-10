Stanišić: Pojedinci zbog ličnih interesa posežu za prljavom kampanjom

PALE - Trenutna situacija u Palama je neprepoznatljiva u odnosu na onu kakva je bila prije samo nekoliko mjeseci i jako mi je žao zbog toga, poručio je Aco Stanišić, nosilac odborničke liste DEMOS-a za Skupštinu opštine Pale.

"Nevjerovatno je da pojedinci, zarad pojedinačnih i ličnih interesa, posežu za prljavom kampanjom u kojoj ne biraju sredstva za diskreditaciju onih koji ne misle kao oni. Njima ni Pale ni Paljani ne znače mnogo ili gotovo ništa, jer da znače – ne bi u javnost slali takvu sliku o našoj opštini", naglašava on i dodaje:

"Kada pogledate sa strane većini građana iz drugih krajeva Republike Srpske izgledamo kao neki “divlji istok”, što je krajnje žalosno i postaje mi sve jasnije zašto ljudi zaziru od politike, jer se i meni prvom ovakva politika, ili bolje reći to što oni zovu politikom, gadi. Očekivao sam da kampanju baziramo na takmičenju u uspjesima i ostvarenim rezultatima, ispunjenim obećanjima i sličnom, što bi bilo prirodno, ali ovo nikako".

DEMOS u Palama ima i kandidata za načelnika, a Stanišić ističe da očekuju pobjedu.

"Očekujemo pobjedu Dejana Kojića za načelnika opštine i osvajanje minimalno sedam odborničkih mandata. Mi nismo ni kao stranka, niti kao pojedinci, neko ko ulazi u političko blato i sve vrijeme kampanje se trudimo ostati dostojanstveni. Na laži odgovaramo istinom i činjenicama, na uvrede uzvratimo dostojanstvenim odgovorom jer smatramo da to naši građani zaslužuju. Siguran sam da su takav odnos prepoznali i da će svoje povjerenje dati onome ko ih poštuje, a mi to jesmo. Poštujemo i njih i institucije – i one koje trenutno predstavljamo i one za koje se kandidujemo i spremni smo raditi i u budućnosti za dobrobit Pala i svih građana i siguran sam da je to put do pobjede našeg kandidata i naše liste", poručuje Stanišić.

Kada je riječ o odnosima u vladajućoj koalaciji, Stanišić ističe da i u svakoj porodici postoje različita mišljenja, pa i trzavice, a kamoli među saradnicima.

"Bitno je da postoji volja za razgovor i razumijevanje različitog viđenja stvari. Nesporno je da ova koalicija traje toliko dugo i da kao takva ima jake korijene koji mogu odoljeti i prevazići i neke lokalne i regionalne sukobe. Naravno, uvijek postoji i opcija rastanka kada razlike postanu nepremostive. U svim strankama postoje i dobri i loši ljudi i kadrovi i lično uvijek biram da sarađujem sa onim dobrim, jer meni saradnik ne može biti neko ko ne dolazi na posao mjesecima i pojavi se samo da uzme platu ili riješi neki svoj lični interes, ali ću uvijek sarađivati s onima koji rade u opštem interesu", rekao je Aco Stanišić.

