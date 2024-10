Stanivuković: Idemo putem pobjede i putem djela

„Pobjeda, pobjeda“, orilo se večeras na završnoj tribini PDP-a u Banjaluci, uz brojne građane, koji su došli da podrže kandidate ove stranke.

“Završavamo jednu moćnu kampanju sa ogromnom podrškom naših ljudi u Banjaluci, koji su odlučili već danas, a to će potvrditi u nedjelju, da će Banjaluka biti slobodna, normalna i da će Banjaluka podržati dobra djela i na taj način dati ogromnu podršku našem Drašku

Stanivukoviću, ali i našoj listi PDP-a da u naredne četiri godine budemo uspješan primjer daljeg razvoja Banjaluke na djelima koja će biti još veća bez opstrukcija, bez prijetnji, bez ucjena i bez onoga što je SNSD sve radio u protekle četiri godine.

Poručio je ovo predsjednik stranke i nosilac liste PDP-a za Skupštinu grada Banjaluka Branislav Borenović.

“Ovo će biti nedjelja u kojoj će pobijediti narod, u kojoj će SNSD i brutalosti izgubiti, u kojoj će naš Draško odnijeti najveću pobjedu u istoriji Banjaluke, za budućnost Banjaluke i Republike Srpske”, istakao je Borenović.

Posebno su građani skandirali i uzvikivali ime kanddidata za gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

“Kroz svih ovih 30 dana jasna je poruka, a to je da je Banjaluka za djela i da želi da nastavi tim putem, putem rezultata, putem uspjeha. Uspjeli smo da ostvarimo najveća dostignuća, najveće rezultate, da od Banjaluke izgradimo mnogo, najveće projekte grad čeka vijekovima. Na to smo ponosni. To su građani i naše porodice prepoznale, jer naša Banjaluka je postala jedna velika porodica, grad ljubavi, dobrih ljudi i onih ljudi koji imaju velike snove, snove o jednom lijepom gradu koji napreduje i koji se razvija”, poručio je Stanivuković.

To znači, kaže on, grad u kojem svaka porodica ima svoja prava, svoje slobode i u kojem svaka porodica se ugodno i lijepo osjeća.

“To smo radili ove četiri godine, a plan je da nastavimo i u narednom periodu, da nastavimo da pružamo podršku porodici, da gradimo našu Banjaluku, da uređujemo obale Vrbasa, da gradimo parkove, da gradimo poslovne zone, izgrađujemo i uređujemo rekreativne zone, da gradimo društvo u kojem svaki čovjek može da ostvari svoja prava, da dobije direktnu podršku, kao što je bilo recimo danas i juče, da mladi ljudi dobiju plac, da grade svoje kuće. Danas je 170 ljudi dobilo subvencije da počne svoj posao, da živi ovdje, da gradi kuću”, kazao je Stanivuković.

Dodaje da se nisu štedjeli u protekle četiri godine kada je u pitanju pomoć svakom građaninu Banjaluke.

“To znači da svako naselje razvijamo, selo, prigradsko mjesto, bez obzira gdje je ko živio, imao je našu podršku i razumijevanje. Sa ponosom mogu da kažem danas ovdje, 30 dana kampanje, četiri

godine mandata, da nije bilo mjesta koje nismo obišli. Čak sam obilazio neke mjesne zajednice deset puta više nego odbornici koji žive u toj mjesnoj zajednici. Sjećam se koliko mi je ljudi reklo: Gradonačelniče, u našoj ulici nije bio čovjek koji je vodio našu mjesnu zajednicu, a

kamoli prije gradonačelnik. Obišao sam svaku kuću, zaselak, sokak, svaku ulicu, svako mesto I sa svakim porazgovarali. Garantujem da je moja ruka uvijek bila ispružena prema svakom čovjeku i ona ruka koja je najviše ljudi zagrlila, pružila podršku, razumijevanje pokazala i zato uz djela koja smo pokazali, uvijeli smo jedan važan segment u društvo kroz politiku, a to je empatija, razumijevanje, jednostavno odnos prema građanima”, istakao je Stanivuković.

Pozvao je sve ljude koji vole djela i rezultate u Banjaluci, koji vide da se Banjaluka promijena nabolje.

“Ljude koji kažu: Draško danas sam obišao vidikovac, uređene obale Vrbasa, Ćirilični park, a sutra sa djecom idem da posjetim najveći Gradski park. Ljudi koji ovdje žive, obilaze mjesta koja gradimo, kao da su došli kao turisti. Eto toliko toga novoga ovdje ima za ove četiri

godine. Naša djela se vide žmireći, naša djela se čuju, naša djela se osjete u svakoj porodici, jer jednostavno gdje god da se okrenete ili vidite most ili vidite put, ili vodu koju smo doveeli, najveće monumente, fabrike, zelene oaze i sve drugo što smo radili”, navodi Stanivuković i dodaje:

“ Ponosan sam na naša djela, sa puno entuzijazma smo i na završnoj tribini, kao da nam je prva, sa puno entuzijazma očekujemo i izborni dan, još jednu izbornu pobjedu daa gradimo našu Banjaluku. poruka svim onima koji nas podržavaju: izađite na izbore, glasajte za djela,

podržite ovaj period Banjaluke koji je pokaazao da grad može da se razvija i dalje. Podržite našu listu, naše sjajne kandidate. Idemo dalje putem pobjede i putem djela”, poručio je na kraju Stanivuković.

