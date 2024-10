Stanivuković: Moji Banjalučani prepoznali ono o čemu sam maštao (FOTO)

BANJALUKA - Ja samo mogu reći da je ovo Božiji dar i narodna volja, ovo je iznad svih mojih očekivanja, da budem potpuno iskren, rekao je Draško Stanivuković u svom prvom obraćanju nakon što je proglasio pobjedu na poziciji gradonačelnika Banjaluke.

"Maštao sam o gradu koji je izrastao u evropski, koji počinje da sija i blista, i drago mi je što su moji Banjalučani to prepoznali. Hiljadu emocija mi je pomiješano, one su me preplavile. Danas nema potrebe da držim politički govor, pobjeda je izvjesna", naveo je Stanivuković.

Stanivuković je čestitao svojim protivkandidatima, rekao je da je pobijedio uprkos opstrukcijama. Rekao je da je na 85 odsto obrađenih glasačkih mjesta osvojio 55 odsto glasova.

"Prepljavjen sam emocijama psihofizički sam iscrpljen. Pobjeda je izvjesna koju su mi dali narod i Bog, pobjeda je jača jer kad nemate podršku nijednog medija pa ni u samoj stranci. kada su i prijatelji preko Drine stali na neku drugu stranu, dođe vam narod i kaže da imate podršku kao svi drugi ptotivkandidati zajedno", rekao je on.

