Stanivuković: Ne patim da budem predsjednik PDP-a

BANJALUKA – Ja nemam tu vrstu ambicija. Vrijeme će pokazati da iako Jelena (Trivić) očigledno više nije tu, možda je i izvjesno da ja neću biti predsjednik PDP-a. Ja ne patim od toga.

Poručio je ovo Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Gradskog odbora ove stranke, nakon što je upitan da prokomentariše kakvi su mu planovi u pogledu funkcije predsjednika PDP-a, a nakon što je potpredsjednica PDP-a Jelena Trivić objelodanila da će formirati Narodni front.

"Učim se da budem strpljiv, možda je nekim nedostajalo strpljenja. Politika je proces, ona nije jedan dan, ona traje. Okolnosti su drugačije", rekao je Stanivuković, te dodao:

"Ono što je u novembru nije u aprilu. Ono što sam ja mislio u avgustu, ne mislim danas, u aprilu ili maju, ali to ne znači da sam ja kameleon pa mijenjam političke boje i mišljenja. To znači da gledate okolnosti. Pa ćete reći vidi Draško nije isti čovjek. Isti sam ja čovjek, ali analiziram okolnosti. Prema tome, mi ćemo unutar PDP vidjeti šta je najbolje. Ako je moja funkcija da ubjedljivo pobijedim naredne izbore u Banjaluci i ako je moja preokupacija Banjaluka, onda bih bio možda prepotentan i preambiciozan da kažem, vidite, ja mogu da mislim o cijeloj Republici Srpskoj i Banjaluci istovremeno. Nešto bi moralo ispaštati, a ja nemam pravo da kao gradonačelnik kažem da Banjaluka ispašta zbog moje političke ambicije da šest puta idem u Trebinje. Mi racionalno sagledavamo i odlučujemo unutar naših organa u stranci", kazao je gradonačelnik Banjaluke.

Prema njegovim riječima, odlazak Jelene Trivić iz PDP-a neće poljuljati stranku.

"Ono što sam uvjeren, u svemu što vidim, svi poslanici, veliki dio odbornika u Banjaluci, privržen je i dalje PDP-u. Ne vidim neke velike funkcionere koji su kreirali politiku PDP-a u posljednih godinu i po dana da ne dijeli ove stavove. PDP je i dalje na istom čvrstom opozicionom putu, odgovornim za Banjaluku", naveo je Stanivuković, koji se potom konkretnije osvrnuo na najave Trivićeve da će formirati Narodni front.

"Naravno da ću im poželjeti sreću. Ali, osnivanje novih političkih organizacija ima smisla samo ako donosi novu vrijednost, ali ako uzimate malo od PDP-a, od SDS-a, malo od ovog, ili onog, to nije vrijednost, onda se samo vrtimo u tom krugu od 50 glasača, 50.000 ili 550.000. Znači, ako je to ukrupnjavanje opozicionog političkog tijela, ja to podržavam, ali ako je samo dijeli, usitni, prebaci ovamo pet, ovamo deset onda to nije nešto najbolje. Ja ću vjerovati da je to neka nova vrijednost, da će dovesti do nekih novih glasača, da će se opozicija ukrupniti. U frontu moraju biti ljudi koji misle i ovako i onako, ali da cilj bude da zajednički mijenjamo ovaj sistem i da budemo dovoljno mudri da se oko toga ujedinimo", poručio je Stanivuković.

Na pitanje da li smatra da je on razlog zbog čega je Jelena Trivić odlučila da napusti PDP, Stanivuković je rekao:

"Iz poštovanja prema njoj ću reći da vjerujem da ja to nisam. Ako jesam, onda ona ili ti ljudi nisu vođeni istim političkim ciljevima. Jedan čovjek ne čini stranku. Prema tome, moramo gledati šire. Danas u PDP-u, a i sutra u njenoj stranci će opet biti neko ko joj se neće dopasti, a to je prirodno. Politika nije stvar da li vam se neko dopada ili ne, nego imate li višu politiku. Vjerujem da nisam taj razlog ne vidim zašto bih bio. Imamo iste političke ciljeve, naravno varijable postoje i to je prirodno", kazao je gradonačelnik Banjaluke.

Prema njegovim riječima, ključna stvar je da svaka stranka vodi sopstvenu politiku koja nije ista, ali da se uvijek mogu naći zajedničke platforme oko kojih će se dogovoriti.

"Opet pozivam da imamo širu političku platformu da se poštujemo uzajamno, na kraju možemo naći 3-4 teme oko kojih možemo naći koncenzus. Baš kao što stranke u vlasti imaju zajeničku platformu iako ima različitih mišljenja i tamo, nemojte misliti da nema, tako i mi moramo pronaći tu platformu, ja sam na raspolaganju da se pronađe platforma", zaključio je Stanivuković.