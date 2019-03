Stanivuković: Neće me zaustaviti krivične prijave

BANJALUKA - Poslanik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković izjavio je danas da nije iznenađen novom prijavom koju je protiv njega podnijela banjalučka policija, ističući da što ga više krivično gone, on više radi.

"Njima ne odgovara kada ja radim. Ako policija i dalje nastavi s pritiskom, imam video-snimak i spreman sam ga objaviti. Ne mogu me zaustaviti. Dok god postojim, govoriću. Ne dotiču me krivične prijave i montirani procesi", rekao je on.

Protiv njega je, kaže, pokrenuto šest krivičnih prijava, a pita koliko je policija izvještaja podnijela protiv ubica Davida Dragičevića, Milana Vukelića, Nikole Đurovića, Jovana Arbutine i zbog drugih ubistava u RS.

"Koliko je krivičih prijava dostavljeno protiv kriminalaca, lopova, korumpiranih političara, koji hodaju RS? To je ono suštinsko pitanje, kao i šta je s policijskim inspektorom Milošem Bandićem, koji je prijetio, a krivično smo odgovorni mi koji smo se branili", kazao je Stanivuković..

Kaže da inspektoru Bandiću nije ni smanjenja plaća zbog izrečenih prijetnji Ivanu Begiću.

Banjalučka policija podnijela je danas Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka izvještaj protiv I.B. iz Prijedora i D.S., iz Banjaluke, zbog počinjena dva krivična djela neovlašćeno prisluškivanje i tonsko snimanje.

Navedena krivična djela su izvršena dana 13. februara 2019. godine u Banjaluci, saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka.

Nezvanično, izvještaj je podnesen protiv Ivana Begića i Draška Stanivukovića.