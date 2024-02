Stanivuković: Nisam kandidat SNSD-a; Borenović: Nema raspada (VIDEO)

BANJALUKA – Nema raspada, nema podjele, nema odlazaka, nema prevođenja, PDP ostaje kompaktan, kao snažna cjelina na svojim principima na kojima je nastala, poručio je Branislav Borenović, predsjednik ove stranke uoči sjednice Predsjedništva PDP-a, a kao komentar na turbulencije koje vladaju između vodećih ljudi u stranci, Draška Stanivukovića, Igora Crnatka i Milka Grmuše.

Podsjetimo, ovaj trojac je već danima u žestokom verbalnom sukobu, nakon što su Crnadak i Grmuša poručili da rukovodstvo PDP-a još uvijek nije prihvatio Stanivukovićevu kandidaturu za gradonačelnika, što je dovelo do međusobnih prepucavanja u kojima je Stanivuković poručio kolegama da kokodaču, na šta mu je Crnadak odgovorio da su mu "pare udarile u glavu".

Borenović je pred novinare došao s osmjehom na licu i namjerom da spusti loptu u kompletnoj priči. Rekao je da na sjednici Predsjedništva ne treba očekivati ništa spektakularno i da će se baviti pripremama za izbore.

Na pitanje da li su se u stranci, odnosno Predsjedništvu opredjeljivali da li su na strani Draška Stanivukovića, ili Igora Crnatka, a sve povodom njihovog verbalnog sukoba, Borenović nije želio konkretno da odgovore, te je kratko poručio da nadležni u stranci prikupljaju sve kandidature sa terena.

Bez konkretnog odgovora ostali smo i na pitanje da prokomentariše to što je Stanivuković izašao sa tvrdnjom da kao kandidat za gradonačelnika ima podršku stranke. A lider PDP-a nije želio jasno odgovoriti i da li osim Stanivukovića postoji još neko u Banjaluci ko bi mogao biti kandidat. Ipak, na insistiranje novinara da kaže da li on podržava stranu "kokodakanja" ili "jajajapaja" (riječi Stanivukovića i Crnatka), Borenović je kazao:

"Ne možete se ni vi, niti iko uvijek iskontrolisati da ne kažete svaku riječ u datom momentu. Nakon tih tastaturnih i medijskih napisa koji su izazvali određenu reakciju, najdjelotvornije je kada sjednemo, pričamo i to razriješimo. Moram razočarati političke protivnike i reći da se PDP ne raspada, ne dijeli".

Da li je po svemu rečenom došlo do pomirenja Draška Stanivukovića i Igora Crnatka? – pitanje je koje su novinari postavili upravo Stanivukoviću.

"Vjerujem da će sve biti dobro. Strpljen spašen može dati rezultate i PDP će ostati stabilan", odgovorio je Stanivuković, koji je ovom prilikom dao jasno do znanja da ne smatra da je pogriješio jer je najavio kandidaturu za gradonačelnika Banjaluke bez zvanične stranačke odluke.

"Složićete se sa mnom da ako je neko aktuelni gradonačelnik i ima dobre rezultate, onda je i logično da to dalje nastavi. S druge strane, Predsjedništvo GO je predložilo da mjesni odbori potvrđuju moju kandidaturu, ali onda to dalje ide na sjednicu Predsjedništva i Glavnog odbora. Ne bih ja rekao da sam rekao da su organi stranke mene potvrdili. Naravno, nekada je dobro čuti i drugi stav, ali sam siguran da kada većina u stranci stane uz nečije ime, da će tu odluku poštovati svi", naglasio je on.

Komentarišući optužbe koje mu se spočitavaju o tome da je postao blizak sa Miloradom Dodikom i SNSD-om, rekao je da su to insinuacije i laži bez pokrića.

"To je nečiji politički panflet i politička platforma. Ali, samo koji to pričaju, štete više opoziciji. Moja poruka je da imate dva načina da pobijedite i smijenite režim. Jedno je da kritikujete, i to radi opozicija, i ja to radim, i to je odlično. A drugi je da mijenjate i promijenite vlast svojim rezultatima. A najbolje je kad je oboje. Mislim da je PDP na nivou Republike Srpske čvrst i opozicioni, a u Banjaluci nudi rezultate i rješenja. PDP je čvrsta opozicija, demantujem i odbacujem da će PDP ili ja raditi za nekog drugog. Priča se da će SNSD imati dva kandidata, pa možda osim Đajića to bude još neko, ali ja nisam taj", rekao je Stanivuković.

Video pogledajte ovdje.

