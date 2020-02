Stanivuković: Nisam negirao genocid u Jasenovcu

BANJALUKA - Draško Stanivuković, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, reagovao je na Srnin tekst objavljen na portalu "Nezavisnih novina" pod naslovom Stanivuković: U Jasenovcu bio veliki zločin, Srbi u RS i Srbiji dva naroda tvrdeći da su određene informacije u istom polutačne.

Reagovanje Stanivukovića prenosimo u cjelosti:

"Dana 29. februara tekuće godine u 13:47 časova na vašem internet portalu objavljen je tekst pod naslovom: Stanivuković: U Jasenovcu bio veliki zločin, Srbi u RS i Srbiji dva naroda preuzet od Srne u kojem se navode određenje polutačne, usuđujem se reći i zlonamjerne informacije, a kao rezultat gostovanja na Fejs TV BiH u emisji Centralni dnevnik od 28. februara tekuće godine.

Naime, u tekstu se navodi:

"Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković rekao je da progon 250.000 Srba iz Hrvatske tokom akcije "Oluja" veliki zločin.

Na pitanje voditelja Fejs televizije zašto ne kaže "etničko čišćenje", Stanivuković je rekao da se ne bavi time, prenosi ATV.

Stanivuković je rekao i da u Jasenovcu nije bilo genocida.

"Ja smatram da je to što se desilo u Jasenovcu veliki zločin. U čemu je razlika između genocida i zločina", rekao je Stanivuković i poručio da je to sve prošlost.

Gostujući u emisiji Fejs televizije Stanivuković je rekao i da su Srbi u Republici Srpskoj i Srbiji dva naroda.

U tekstu stoji i da "Na sugestiju voditelja da je Stanivuković došao u svoj glavni grad (Sarajevo), on je rekao "Da, došao sam", a zatim je poručio da je za njega prirodno da Srbija i Republika Srpska sarađuju, jer su to dva naroda koji žive u dvije države."

Poštujući novinarski kodeks, principe objektivnog i nepristranog izvještavanja smatam da iz ne znam kojeg razloga urednik je moje izjave zloupotrijebio i izvukao iz konteksta.

Podsjećam da je Sarajevo glavni grad Republike Srpske. I Sarajevo će zbog svih Srba koji su tamo živjeli, a danas ih tamo nema (preko 170000 protjeranih) biti moj grad i grad moga naroda. A izjava da u Republici Srpskoj i Srbiji žive dva naroda je lapsus lingua. Moj stav i stav koji sam tokom emisije jasno i nedvosmisleno iznosioje da i kada me neko pita ,"Da li je Srbija moja država? Ja kažem: DA, JESTE! Moj narod tamo živi. Matica sveistorije i svega što moj narod jeste potiče iz Srbije. Potpuno je prirodno da jedan Srbin koji živi u Crnoj Gori, da li živi u BiH, Australiji prirodno je da voli Srbiju. Prirodno je da voli Beograd, ono što se smatrakolijevkom, početkom jednog naroda potiče upravo sa Kosova i Metohije, Srbije i prirodno je da jedan Srbin ima jednu maticu iz koje potiče. Iz Srbije, Kosova i Metohije potiče sva istorija našeg naroda", moje su riječi iz emisije. Ponavljam, da u Srpskoj i Srbiji živi jedan, srpski narod, kojeg jedino dijeli rijeka Drina i ništa više.

Poništavanje postojanja Srba u Bosni još od 10. vijeka kada se Bosna pominje u Spisu o upravljanju carstvom Konstadina Porfirogenita kao sastavni dio Srbije bi bilo suludo. Iz tog razloga proizilazi podatak da ne poništavam bilo šta manje važno o BiH, što sam i rekao u emisiji. BiH je vijekovima, od samog nastanka Bosne, bila i ostala državom srpskog naroda. Zašto se onda kao Srbin odricati važnosti Bosne?

Reći da je nešto veliki zločin ne negira genocid u Jasenovcu i NDH. To nisam nigdje negirao kako je tendenciozno izvučeno iz konteksta.

Jasenovac je jedan od 43 zloglasna koncentraciona logora NDH, što predstavlja genocid na prostoru čitave tadašnje NDH. To su moji stavovi koje sam u javnosti iznosio i prije.

Ako pažljivo pogledate snimak emisije čućete da sam rekao: "Nikada nisam insistirao da bilo ko gleda stvari izprošlosti prema mom narodu na način na koji ja gledam. Zamislite, ja kažem šta je Franjo Tuđman uradio prema mome narodu, jel' to genocid, jel' to zločin, znate šta je 250.000 protjeranih Srba?. Na voditeljevo "to je etničko čišćenje", rekao sam ,"da", nakon toga sam rekao da se ne bavim tim temama, upućujući da se ne bavim prošlošću.