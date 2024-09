Stanivuković: Nosimo najveću korpu urađenih djela i ogromnu korpu planiranih djela

BANJALUKA - U Mišinom Hanu šaljemo snažnu poruku ubjedljive pobjede, jer i ovdje dolazimo sa djelima. U ovom mandatu da smo uradili samo centralno-spomen obilježje, to bi bilo dovoljno da ljudi kažu – to je vrijedno, ovo je za pobjedu. Ili da smo uradili samo legalizaciju ili knjige ili građevinske dozvole. Bilo šta pojedinačno od ovih projekata dovoljno je da ljudi kažu da je to veliko djelo.

Rekao je ovo Draško Stanivuković, kandidat za gradonačelnika Banjaluke i aktuelni gradonačelnik, na tribini PDP-a u Mišinom Hanu, podsjećajući i na projekat subvencija za privatne vrtiće od 150 KM.

" A mi smo sve ovo nabrojano uradili kumulativno. I centralno spomen obilježje i prevoz za penzionere i legalizaciju i udžbenike i parkove i šetališta i uređene obale Vrbasa, a ovdje u Mišinom Hanu smo uradili puteve, dječija igrališta, javnu rasvjetu. Jedan od projekata koji smo počeli od Zalužana i Derviša, a nastavljamo ovdje jeste sigurnost pružnih prelaza. To su davno trebale da završe "Željeznice", ali to ide sporo kod njih, pa mi tu priteknemo u pomoć. Ovdje nam je jedan od ključnih prioriteta vodosnabdijevanje u nekoliko dijelova Mišinog Hana, pored mosta koji smo ovdje završili. Zatim još dio puteva i javne rasvjete, što su stvari koje radimo u kontinuitetu", rekao je Stanivuković.

Istakao je da u Mišin Han dolazi sa najvećom korpom urađenih djela i sa ogromnom korpom planiranih djela.

"Kada ljudi vide šta smo do sada uradili imaju povjerenje za ćemo nastaviti tako i u budućnosti. U Mišinom Hanu ostvarićemo sigurnu i ubjedljivu pobjedu i siguran sam u jedno: u sve i jednoj mjesnoj zajednici pobijediću sve svoje protivkandidate", poručio je Stanivuković.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.