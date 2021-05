Stanivuković: Pozivam Viškovića da smijeni Lukača

BANJALUKA - Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, je pozvao danas predsjednika Vlade RS Radovana Viškovića da smijeni ministra unutrašnjih poslova RS Dragana Lukača.

On je taj poziv uputio komentarišući potvrdu optužnice Osnovnog suda Banjaluka zbog fizičkog napada Lukača na tadašnjeg narodnog poslanika Draška Stanivukovića.

"Povodom optužnice koja je podignuta protiv ministra Lukača, očekujem i pozivam Viškovića da ga smijeni. To je čovjek protiv koga je podignuta optužnica za udarac narodnog poslanika. Nije to važno što sam, u ovom slučaju, to bio ja, ali je ključno to što je Skupština tada izglasala da se nije desilo ono protiv čega je podignuta optužnica i onoga što je vidio cijeli svijet", kazao je Stanivuković.

On je rekao da je to čovjek koji potpuno nesavjesno radi svoj posao, jer je kao ministar to uradio pred cijelom javnosti.

"Moram reći da je jedan voz promjena i borbe protiv kriminalaca i korupcije u ovom društvu, ali i protiv režima počeo i ovo je samo jedan u nizu lanaca koji se desio", istakao je Stanivuković.

On je pozdravio takvu vrstu rada nezavisnog organa jer su uradila nešto što je, kako je istakao, "ni po babi, ni po stričevima" i što su odlučili da iako je ministar, podignu optužnicu.

Dodao je da očekuje da će se ovakvi procesi i dalje odvijati.