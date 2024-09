Stanivuković: Pred građane na ovim izborima izlazim sa djelima

BANJALUKA - Ljudi ovdje ne treba da glasaju za bilo koga od nas pojedinačno, neka glasaju za djela i za napredak našeg grada, a sa ogromnom korpom naših djela došli smo na Paprikovac.

Rekao je ovo kandidat za gradonačelnika Banjaluke i aktuelni gradonačelnik Draško Stanivuković na tribini PDP u ovom naselju.

“Po prvi put od kada postoji ovo naselje, gradimo javni vrtić u sklopu Centra za predškolskoko vaspitanje. To je jedan od važnijih projekata na koje je Paprikovac dugo čekao i šta su mještani dugo tražili. Naselje koje je zaista predivno i važno, decenijama je čekalo na dječija igrališta i vrtić, a mi to sada radimo. Grad Banja Luka završio je sve imovinsko-pravne odnose, završen je projekat i kroz nekoliko mjeseci sve je spremno, da nakon prve osnovne škole koja se čekala 22 godine u naselju Ada, počnemo graditi osnovnu školu u naselju Paprikovac”, naveo je Stanivuković.

Podsjetio je i na druge projekte koji su rađeni u ovom naselju.

“Osnovna škola koju uskoro započinjemo, vrtić koji završavamo kroz nekih petnaestak dana, dva dječija igrališta, mnogo obnovljenih igrališta, ulica, vodovodne mreže, kanalizacione mreže. Jedan od najvažnijih projekata biće iznad klinčkog centra jedan dio ulica koji treba da riješi pitanje vodosnabdijevanja. Važno je da smo projekat završili, sredstvo pripremili i da početak radova očekujemo u narednom period”, kazao je Stanivuković.

On ističe da u ovom naselju gotovo nema stana ili kuće koja nije dobila kroz svoju djecu knjige, podršku za maturante, kroz mališane koji idu u vrtić subvencije od preko 150 KM, podršku pri rođenju djeteta.

“Sve su to mjere koje se tiču svakog čoveka, bez obzira u kom naselju živio. To su ona djela sa kojima izlazimo pred građane, djela sa kojima se ponosimo. Ovdje šaljemo poruku da je smiješno da neki koji su 20 godina bili na vlasti, danas izlaze pred građane sa obećanjima, a mi koji smo svega 4 godine izlazimo sa djelima. Oni koji su bili 20 godina kažu “mi ćemo da gradimo vrtić i da gradimo školu”, pa zašto to niste 22 godine? Mi za četiri godine i vrtić, i dječa igrlišta, i počinjemo školu, i mnoge druge stvari ovdje u predivnom naselju Paprikovac”, kazao je Stanivuković i dodao da nastavljaju dalje ka ubjedljivoj pobjedi.

Prisutnima se obratio i počasni predsjednik PDP, Mladen Ivanić.

“Podržavam Draška, podržavam naše kandidate i imam nekoliko poruka. Drašku poručujem da nastavi da gradi da ovaj grad bude ljepši, bolji, da se razvija ono što je početo i da bude grad za primjer. Budućim odbornicima da čvrsto stoje iza onoga za šta se partija zalaže, da se bore za bolje, poštenije, normalnije, zdravije društvo. Partiji i predsjedniku Borenoviću poručujem da nastave da se bore da se ovaj režim promijeni, da stvari u cjeloj Republici krenu na bolje i da jednog dana budemo srećni što živimo u organizovanijoj i boljoj Republici Srpskoj”, poručio je počasni predsjednik PDP.

Predsjednik PDP i nosilac liste za Skupštinu grada Banjaluka, Branislav Borenović, kazao je da istakao je da je stranka sa Stanivukovićem i projektima u svakom dijelu Banjaluke.

“Naš karavan djela se kreće sa svojim narodom sa sjevera Banjaluke, prema jugu, sa puno optimizma, sa velikom podrškom, koja je toliko vidljiva da imam osjećaj da naši politički protivnici više nemaju šta da izmišljaju, kakve podlosti, kakve izmišljotine, jer je PDP zajedno sa svojim Draškom Stanivukovićem zaista učinio ogromne stvari za Banjaluku, za svako naselje, za svaki dio našeg prelijepog grada”, kazao je Borenović i dodao da djela sama govore i da je ubijeđen u veliku pobjedu Draška Stanivukovića.

Borenović je istakao i da očekuje najbolji istorijski rezultat liste PDP sa ovih 35 kandidata.

“Banjaluka će bez opstrukcija i onog što smo imali svih ovih godina nastaviti da se razvija u najboljem mogućem pravcu”, zaključio je on.

Kandidat za odbornika u Skupštini grada Banjaluka, Bojan Kresojević, kazao je da atmosfera na Paprikovcu već pokazuje da su donijeli odluku da Banjaluka ide naprijed i nastavlja sa djelima.

“Mi smo hrabro ušli u ovu političku utakmicu jer znamo da će pobjediti najbolji, jer oni isuviše mrze nas da bi pobjedili, a iza nas je previše djela da bismo se plašili. Spremili smo se na sve izazove, jer znamo da su djela iznad svega, pa čak i iznad prljavih riječi sa kojima se često susrećemo u ovoj kampanji. Na ovaj put smo krenuli uz podršku onih koji su nam bili podrška i prethodne četiri godine, kojima smo bili posvećeni, a koji nama sada pokazuju da će nam biti posvećeni 6. Oktobra”, zaključio je Kresojević.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.