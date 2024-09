Stanivuković: Urađeno je dosta posla u Prijakovcima, a radićemo još

BANJALUKA - Kada pričamo o putu i infrastrukturi u Prijakovcima, urađeno je dosta posla, a radiće se još mnogo, rasvjeta i kanalizacija, kao i obnova krova društvenog doma jer je to mjesto okupljanja ljudi, a najvažnije od svega, rješavanje pitanja vodosnabdijevanja. Djela koja smo radili juče, djela koja radimo danas i ona djela koja nas očekuju sutra.

Rekao je ovo kandidat za gradonačelnika Banjaluke i trenutni gradonačelnik Draško Stanivuković na večerašnjoj tribini u Prijakovima, te dodao da se raduje doći ovdje.

“Ovdje smo obuhvatili sve ono što je važno za ljude, od istorijskih događaja, kada smo bili na spomeniku u Duralama, grad Banjaluka je velika podrška i biće podrška u zgradnji spomenike za ljude koji su dali svoj život za slobodu našeg naroda prije 83 godine”, kazao je Stanivuković.

Naglasio je da je najvažnije što će se raditi u ovom dijelu Banjaluke jeste projekat vrijedan 10 miliona KM, za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja.

“Večeras ćemo ljudima iznijeti projekat koji imamo, vrijednosti 10 miliona KM, što znači novu mrežu od naselja Petrićevac do Tunjica ili do Prijedorske petlje kako bi se pitanje vodosabdijevanja ovdje zauvijek riješilo. Tu je problem pogrešno izveden projekat prije 12 godina i više od toga, mi moramo danas da uložimo 10 miliona KM kako bi ne samo Prijakovci, nego i Mišin Han i svako potkozarsko selo, sve do Piskavice imali redovno vodosnabdijevanje - kazao je on i dodao da je to projekat koji je više puta predlagan, ali ga skupštinska većina predvođena SNSD-om nije htjela pustiti, jer kako kaže, njima je bila ideja da se ovdje ljudi pate i muče pa da kažu da je kriv gradonačelnik”.

Stanivuković je naglasio da je voda prioritet u Prijakovcima.

“Sve su to prioriteti koje smo radili, radimo i naravno siguran sam uz ovoliku podršku naših ljudi, nastavićemo raditi”, zaključio je Stanivuković.

Kandidat PDP za odbornika u Skupštini grada Banjaluka Milan Popović pohvalio je Stanivukovića za četiri godine rada u potkozarskim selima.

“Pomagao je fudbalske klubove, kulturno-umjetnička društva, naše parohijske crkve, radili smo puteve kako lokalne tako i makadamske, kao i dio vodovodne mreže. Svi se nadamo da ćemo sa velikom pobjedom i skupštinskom većinom koja će sigurno biti, nastaviti sa radom i da će biti na ovom prostoru puno više rada i infrastructure”, rekao je Popović.

Kandidat PDP za odbornika u Skupštini grada Banjaluka Nebojša Drinić reko je da su mnoga djela gradske administracije vidljiva u Prijakovcima.

“Mnogo je djece koja su dobila besplatne udžbenike, mnogo je penzionera koji su dobili besplatan gradski prevoz, mnogo smo ovdje kuća legalizovali besplatno što govori da smo i mnogo radili u prethodne četiri godine. Koliko ljudi cijene i poštuju naš rad i našu posvećenost da ovdje stvorimo uslove za lakši i kvalitetniji život, govori i prepuna sala danas u društvenom domu u Prijakovicima”, rekao je Drinić.

Istakao je i da imaju poseban plan za obnovu društveni dom jer je on centar okupljanja mještana Prijakovaca kada su važni datumi, proslave i okupljanja.

