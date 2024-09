Stanivuković: Znam da im je cilj uhapsiti mene kao gradonačelnika bar na jedan dan

Danas savršeno dobro znam da im je cilj uhapsiti mene kao gradonačelnika bar na jedan dan, kako bi me predstavili kao kriminalca. Onda su rekli, možda je to puno, hajmo nekoga iz njegovog okruženja! Imamo savršene dokaze o tome koji je čovjek koga zvao iz Tužilaštva, koga iz policije, pa koji dio novca je ponuđen. Kaže se, vidi, hoćeš li da ovaj stan ili ovaj novac dobiješ za to, samo napravite štetu! Ovi kažu, gdje ćemo mi to, to je previše, onda oni kažu, nema veze, samo na dan, dva. Pakujte aferu, pakujte snimak, pakujte procese, pakujte sve, samo da se na najprljaviji način pokušaju doći do vlasti.

Rekao je danas ovo Draško Stanivuković, kandidat PDP za gradonačelnika Banjaluke i aktuelni gradonačelnik, ističući da bi već prljava kampanja mogla postati još prljavija. Kaže da za svoje tvrdnje ima neoborive dokaze, saopšteno je iz PDP-a.

“Mislili su da namjeste afere, a mi znamo šta je prava istina! Evo, čekamo ih na potezu, a onda će čuti koje argumente ima vaš i sadašnji i budući gradonačelnik! Rođen sam tri dana pije lisice i idem tri koraka ispred njih, na sve ovo što ste vidjeli, mi smo odgovarali činjenicama! Znao sam još prije nekoliko mjeseci da ovo rade i zato smo pristupili svemu na ispravan način, prikupljajući neoborive dokaze”, kaže on.

To je kaže, politika njegovih političkih protivnika – blati, izmisli, namontiraj, namjesti, potkupi i plati.

“Na isti način su išli i prema našim kandidatima. Naravno, neko ne izdrži taj pritisak. Mislili su da ni ja ne mogu da izdržim, ali kod mene je baš suprotno. Što veći pritisak, ja bolje dajem i više pokazujem! I bolje umijem i bolje znam, jer deset godina radim pod pritiskom, četiri godine radim pod najvećim pritiskom. I zamislite, kažu, Draško planira sebi da zapali auto, pa znate koliko je to ozbiljno! Šta ako se to sutra desi, meni je stavljena meta da sam to uradio, svi drugi su oslobođeni bilo kakve odgovornosti”, kaže on.

Tvrdi i da zna ko je zvao Ustavni sud kako bi bila donesena odluka o parkinzima, ali i ko stoji iza ostalih afera koje su obilježile ovu kampanju.

“Kada neko vidi da gubi, kada nema svoje politike, onda je spreman da igra na prljav način. SNSD je to pokazao krađom dva ćirilična slova, onda su se pravili da se ne zna ko je to ukrao, rekli smo im „evo vam snimak“, kada su krenuli da prave gužve u saobraćaju i da se prave ludi, mi smo rekli „evo, audio snimak u kojem Ćurla kaže nazovi Letića i pravite gužve“. Vidjeli smo šta sve prave – od izmišljenih obojenih revolucija, da ću ja, kao gradonačelnik, da pravim državni udar. A šta je sa državnim udarom 2018.? Ko je tad unosio plinske boce? Jesam li bio na sudu, jesam li oslobođen svega toga? Nema nijedne tužbe, nema procesa, zaustavljen je? Ko je tada lagao”, zaključio je Stanivuković.

