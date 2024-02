Stanivuković i Crnadak: Ko kokodače, a kome su pare udarile u glavu

BANJALUKA – Do kraja ove sedmice Partija demokratskog progresa izabraće novo rukovodstvo u Banjaluci, ali i utvrditi svog kandidata za gradonačelnika najvećeg grada u Srpskoj.

Međutim, situacija u ovoj stranci nije nimalo dobra, što potvrđuju žestoke poruke koje su u prethodna dva dana poslali Draško Stanivuković, aktuelni gradonačelnik Banjaluke i predsjednik GO PDP-a, te potpredsjednik stranke Igor Crdanak, koji se očigledno ne slažu o tome ko bi trebalo da bude kandidat ispred PDP-a za gradonačelnički funkciju.

Podsjetimo, Stanivuković je u petak kazao da ima jednoglasnu podršku za ponovnu kandidaturu, ali to nisu htjeli da potvrde Igor Crdanak i Milko Grmuša, koji su poručili da se u Gradskom odboru PDP-a u Banjaluci tek sprovode unutarstranački izbori, te da u glasanju za kandidata za gradonačelnika na sastanku u petak nije učestvovao niko od članova najužeg rukovodstva PDP koji su iz ovog grada.

Stanivuković nije dugo čekao da prokomentariše stavove stranačkih kolega, tvrdeći da će ga podržati jednoglasno i GO i Predsjedništvo GO PDP-a, a da kritike, pa čak i stranačkih kolega doživljava na "lagan i mekan način jer zna šta treba da uradi”.

A onda je dodao:

"Razlika između mene i drugih je jer radim ćutke, a drugo je što neki kokodaču i idu u medije. To je nečija slabost kada se moraju obračunavati na taj način. Dokaz da oni to rade vrlo pogrešno jeste da se tome najviše raduju oni koji nas politički ne vole, u prvom redu SNSD. Ako žele loše stranci neka nastave tako, a ako žele dobro neka ćute i riješe to unutar PDP", poručio je Stanivuković.

Na ovu izjavu nije ostao dužan ni Crnadak.

"Nikada u istoriji PDP-a jedan član Predsjedništva nije rekao drugom da kokodače. Sve do juče. Tako je to kad pare udare u glavu, a nervoza i bahatost nadjačaju pristojnost i kulturno ponašanje", napisao je Crdanak na svom Facebook nalogu.

A svakom narednom napisanom rečenicom, Crnadak je praktično i nedvosmisleno poručio da Stanivuković više nije kandidat PDP-a.

"SNSD već tri puta za redom gubi u Banjaluci i to ubjedljivo. Neće ih narod u našem gradu. I zato su digli ruke od Banjaluke. Po prvi put su izabrali rukovodstvo u kojem ni predsjednik SNSD, niti jedan od potpredsjednika nisu iz Banjaluke. Da bi prevarili birače, smislili su plan da ovaj put imaju svog gradonačelnika, ali koji je formalno iz druge stranke. E, pa ne može", naveo je Crnadak.

"Zašto na uporne pozive da opozicija ima samo jednog kandidata, da taj kandidat nastupi na našoj pobjedničkoj opozicionoj platformi, te da nijedan pojedinac i nijedna sujeta ne smiju biti iznad glavnog zajedničkog cilja, uvijek dobijamo isti odgovor - JAPAJAPAJA?", poručio je još Crnadak, a onda napisao ključnu rečenicu:

"Danas je jasnije nego ikad da će opozicija u Banjaluci imati samo jednog, zajedničkog kandidata za gradonačelnika. A vlast, po svemu sudeći, najmanje dva".

Isto tako, Crnadak je optužio Stanivukovića da on opstruiše održavanje Sabora PDP-a i da su raspuštena sva stranačka tijela u Banjaluci. O ostalima stvarima, istakao je, raspravljaće se na organima partije do kraja ove sedmice.

"PDP će u četvrtak i u subotu imati istorijske, prelomne sjednice. PDP će potvrditi da je jedan od najistrajnijih lidera opozicionog bloka i konačno otkloniti sve dileme. Sve drugo bi od PDP-a napravilo samo još jedan vagončić u tragikomičnoj kompoziciji koju predvodi SNSD", zaključio je on.

