Stanivuković i Dodik o odnosima prema LGBT-u: Porodica ima majku i oca

BANJALUKA- Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke nazvao je budaleštinama najavljene krivične prijave protiv njega u vezi sa napadom na aktiviste "Bh. povorke ponosa", a povodom njegovih komentara nakon samog napada, te revolta koje je to izazvalo kod LGBT aktivista.

"To su budaleštine, meni krivične prijave dolaze svaki dan", kazao je Stanivuković.

Naglasio je da je Banjaluka, prije svega bezbjedan i miran grad.

"Svako ko pokušava da napravi drugačiji narativ, da bi se uklopilo u njihovu priču, on vidi nasilje", kazao je gradonačelnik Banjaluke.

Objasnio je da se ovim želi predstaviti nešto što nije, te da je Banjaluka miran grad u kojem su rijetki incidenti.

"Nasilja ima uvijek, među raznim ljudima, ali to ne čini naš grad nesigurnim da život", kazao je Stanivuković.

S tim u vezi je kazao da grad ima nultu toleranciju za nasilje, i da će počinioci napada biti adekvatno procesuirani.

"Nema sumnje da će oni odgovarati za ono što su uradili, ali isto tako niko nama ne smije da oduzme naše pravo na stav i mišljenje", kazao je Stanivuković.

On to dovodi u vezu sa vrijednostima koju promoviše Banjaluka i na to smatra da imaju pravo. S tim u vezi je doveo i nevladine organizacije, kao i najavljen prekid saradnje Helsinškog parlamenta građana Banjaluka.

"Mi smo njima bili prijatelji u 99 odsto slučajeva i jedan put kad su nam se mišljenja razišla, oni prekidaju odnos. Ja smatram da je to nerazumno", kazao je on, ističući da neće dopustiti ucjene.

S tim u vezi, shvatio je da je korištenje termina "patrijarhalno" dosta nezahvalno.

"Razumijem da se ljudima nije svidjela ta riječ, nisam mislio u tom kontekstu. Podržavam porodice, majku i oca", kazao je Stanivuković.

Kako kaže, ko voli drugačije, neka voli, "ali ne moramo svi da šetamo".

Kako je objasnio, ipak vjeruje da je nasilje u Banjaluci svedeno na minimum jer kako objašnjava "u klubovima kod nas ti isti što se tako vole budu zajedno, niko ih ne gleda, niko se ne okrene, nema nasilja".

"Pokušavamo da spustimo tenzije", zaključuje Stanivuković.

Na gotovo istu temu svoj komentar je dao i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, držeći se svojih ranijih stavova, misleći na zabranu pristupa LGBT aktivistima obrazovnim institucijama.

"Ja mislim da to zagađuje javni prostor i da to treba eliminisati. Nećemo dopustiti da oni nama nameću svoje vrijednosti", poručio je Dodik.

Kako je dodao, on je protiv onog što oni propagiraju.

"Nemam ništa protiv tih ljudi, oni su slobodni da u svom privatnom životu upražnjavaju šta hoće", kazao je Dodik, te je dodao "tužite me, nikakav problem nije".

S tim u vezi smatra da je neprihvatljiv zakon koji bi dozvolio istospolne brakove i smatra da ima pravo da bude protiv tako nečeg.

Kazao je da je "naš način života", te je dodao " imate mjesta, imaju ostrva, idite tamo".