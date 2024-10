Stanivuković predstavio drugi dio programa za razvoj Banjaluke

BANJLUKA - Kandidat za gradonačelnika Banjaluke i aktuelni gradonačelnik Draško Stanivuković, predstavio je drugi dio programa za razvoj Banjaluke u kome se nalaze mnogi infrastrukturni projekti, ako i rješenja za potencijalne probleme.

"U našem programu posvetili smo pažnju svakoj oblasti u našem gradu. Radili smo na poboljšanju saobraćajne infrastrukture, unapređenju obrazovanja, razvoju turizma sa posebno posvećanom pažnjom ekologiji. Ovo će biti naša djela sutra. Prethodni mandat započeli smo obećanjima, završili djelima i nema sumnje da će tako biti svaki naredni put", rekao je Stanivuković.

On je naglasio da ovo nisu nova obećanja u političkoj kampanji, nego projekti na kojima se već radi, a neki od njih biće završeni u prvoj godini mandata:

Most u naselju Dolac – Izgradićemo most u Docu kao jedan od najvećih infrastrukturnih projekata i novi simbol našeg grada. Ovaj most će znatno ubrzati protok saobraćaja u gradu i smanjiti gužve. Osim toga, svojim modernim izgledom Banjaluci će dati novi šarm kakav imaju evropske metropole.

Grad bez makadamskih puteva – Jedan od prvih koraka u naredom mandatu biće nastavak izgradnje modernih saobraćajnica. Zato će naš cilj u narednom periodu biti asfaltiranje svih makadamskih puteva na teritoriji grada Banjaluke.

Srednjoškolski centar i Građevinska škola – Izgradićemo srednjoškolski centar sa Poljoprivrednom i Politehničkom školom koji će mladima omogućiti kvalitetnije obrazovanje, bolju povezanost i još jednom potvrditi da je Banjaluka grad mladih. Pored srednjoškolskog centra izgradićemo i novi objekat Građevinske škole.

Neradna nedjelja – Neradna nedjelja za trgovce i dalje ostaje naš cilj od kojeg nećemo odustati. Istrajaćemo na tome da ovaj prijedlog postane realnost i nastaviti raditi u interesu porodice, jer je borba za svakog člana porodice vodilja naših programa.

Rješavanje pitanja vodosnabdijevanja – Naš prioritet odmah prve godine biće ulaganje dodatnih 10 miliona KM u sistem "Tunjice 1 i 2" kako bi se u potpunost riješio problem vodosnabdijevanja u područjima potkozarskih sela kao i ostalim kritičnim područjima.

Nova kanalizaciona mreža – Problemi sa kanalizacijiom i otpadnim vodama postaće prošlost u Banjaluci, jer ćemo kontinuirano raditi na razvoju nove kanalizacione mreže. Naš cilj je 100 km kanalizacije kojima ćemo se primaći cilju da svaka kuća u Banjaluci ima kanalizaciju.

Izmještanje deponije u Ramićima – Problem sa deponijom Ramići biće trajno i sistemski riješen, a deponija će biti izmještena na adekvatne lokacije daleko od naseljenih dijelova grada.

