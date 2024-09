Stanivuković u Kolima: Pred ljude dolazimo sa djelima

BANJALUKA - Nalazimo se u prelijepoj mjesnoj zajednici, u našim Kolima, koju smo od Gajića, Rupara, Radulovića, svakog pedlja, uzduž i poprijeko, obišli po stotinu puta, radeći od rasvjete, vode, putne infrastrukture, do podrške našim svetinjama, pa do toga da smo u Zelencima uradili put do crkve koji je istorijski važan koji se čekao decenijama. To su djela koja ostaju, djela koja ljudi cijene.

Rekao je ovo večeras Draško Stanivuković, kandidat PDP za gradonačelnika i aktuelni gradonačelnik Banjaluke na tribini u banjalučkom naselju Kola, ističući da tu nije bilo ni puta ni rasvjete do crkve.

"Decenije su prolazile, crkva je imala svoje potrebe koje smo prepoznali i riješili - od parohijskog doma do dodatnog uređenja. Ponosan sam na još jedno prelijepo djelo, djelo koje ostaje ovdje nekim novim klincima, kao što je dječije igralište. Cilj nam je da i prigradska i seoska naselja imaju igrališta za djecu. Tako da i naša Kola dobijaju dječije igralište, koje je za dva tri dana gotovo", rekao je Stanivuković.

Tako da, ističe on, uz rasvjetu, vodu, uz put, infrastrukturu, crkvu gdje se naš narod okuplja, dječije igralište, ovo mjesto ima perspektivu da naš narod ne samo ostane nego i da se vraća.

"Sa ovim djelima danas dolazimo pred ljude i pokažemo šta će naša djela biti dalje. Djela su pobjeda, djela daju upravo ovu masu koju je narod ovdje pokazao. Da li da kažem da ljudi glasaju za mene ili za naše kandidate sa liste PDP-a? Preciznije je da kažem da ljudi glasaju za djela, za ono što vide. Ovdje možemo spomenuti i udžbenike, vrtiće, građevinske dozvole, legalizaciju, mature i sve drugo što smo pomogli svakom čovjeku i svakom našem Banjalučaninu i svakoj našoj porodici", rekao je Stanivuković.

Stanivuković je dodao da je danas PDP imao i predivnu tribinu u Verićima, te da je do sada fokus bio na seoskim i prigradskim naseljima, kako bi u drugoj polovini kampanje išli u gradske mjesne zajednice.

"Ovo selo je bilo zapostavljeno 25 godina. Urađene su mnoge stvari, kao što je rekao i sam gradonačelnik. Vjerujte da će se u narednom mandatu uraditi još više, ne samo u Kolima već u svim manjačkim naseljima počevši od Stričića, Donjih Kola, Racuna, Rekavica i svih ostalih mjesta", rekao je Jovo Savanović, kandidat PDP-a za odbornika u Skupštini grada Banjaluka.

