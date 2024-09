Stanivuković u Zalužanima: Pozivamo građane da glasaju za djela, a ne za prazne priče

BANJALUKA - Aktuelni i kandidat za novi mandat gradonačelnika Banjaluke Draško Stanivuković, nakon odličnog otvaranja kampanje, a potom i Bistrice, boravio je danas u Zalužanima na tribini PDP-a.

Brojni građani Stanivukovića i kandidate dočekali su ovacijama. Kada je riječ o Zalužanima, Stanivuković je naglasio kako su upravo Zalužani primjer Mjesne zajednice gdje se vide djela koja su urađena, te narod da glasaju upravo za djela, saopšteno je iz PDP-a.

"Pozivamo ih da glasaju za rezultate koji su vidljivi na svakom koraku. Danas sam siguran da svaka banjalučka porodica glasa za mene kao gradonačelnika i da glasa za PDP iz jednog jednostavnog razloga – jer smo mi prvi u istoriji ovog grada da su svi dobili nešto od Banjaluke. Moja poruka ljudima jeste da ne gledaju ko šta obećava, nego ko je šta uradio", kazao je Stanivuković.

Poručio je kako se upravo od djela i rezultata živi.

"Već sada to se u Banjaluci može vidjeti golim okom. Toliko je urađeno i na to sam ponosan. Siguran sam da će ovi divni ljudi, ne samo iz Zalužana, nego i cijelog ovog područja grada da glasaju da djeca imaju besplatne udžbenike, koje ranije nisu imali, da imaju podršku pri rođenju, pa subvenciju za privatne vrtiće. To je za našu djecu, za naše porodice", kazao je on.

Stanivuković je dodao i to je Banjaluka pomogla svojim sugrađanima i prilikom rješavanja krucijalnih stvari koje se tiču stanovanja, kroz besplatnu legalizaciju, građevinsku dozvolu, priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

"To su stvari od kojih živi jedna porodica. To su djela koja su urađena za porodicu. Zato sam i uvjeren da ćemo u svakom dijelu grada dobiti podršku svake porodice, jer je budžet grada pripao svakom čovjeku", rekao je on i dodao:

"U Zalužanima radimo trotoar koji ljudi očekuju, počeli smo da modernizujemo Ulicu Nenada Kostića, Blagoja Parovića. Ovdje, kada nije bilo pružnog prelaza, sjećamo se kakvo je stanje bilo i koliko je bilo tragedija. To je urađeno na inicijativu Grada, uz dozvole koje je Grad dao i sve ono u čemu je Grad participirao. Tu su i prelazi u Prištinskoj i Podgoričkoj, kada već spominjemo pružne prelaze. Sve je stalo u ove male tri i po do četiri godine i na to smo ponosni. Pozivamo građane da glasaju za djela, a ne za prazne priče".

Branislav Borenović, nosilac liste PDP za Skupštinu grada Banjaluka, rekao je da se među ljudima osjeti da svi stoje iza Draška Stanivukovića.

"Tako i Zalužani i svaki drugi dio Banjaluke, jer su ljudi osjetili poboljšanje u zadnje četiri godine. Vidjeli su da se mogu učiniti dobre stvari za svoj grad, za svoje ljude, svoj narod i to je Drapko uspio uraditi u nemoguće teškim uslovima. Učestvovao sam u mnogim kampanjama, ali nikada nisam osjetio ovakvu vrstu energije, ovakav entuzijazam i ovoliko zahvalnosti, jer ljudi osjećaju da su dobili ono što im treba: i besplatne udžbenike i legalizaciju objekata i besplatan javni prevoz, bolju putnu komunikaciju i još mnoge stvari. Ovo je politika djela i konkretnih rezultata", poručio je Borenović, navode iz PDP-a.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.