Stari prekršaji izbacili dva ministra iz nove Vlade RS

BANJALUKA - Nakon Dade Dogana, Vlada Republike Srpske ostala je bez još jednog ministra, i to za manje od 48 časova od njenog formiranja.

Ni Dragoslav Kabić, koji je izabran za ministra rada i boračkoinvalidske zaštite, na kraju neće biti u Kabinetu Radovana Viškovića zbog krivičnog djela koje je počinio.

Tačnije, Kabić je bio osuđen zbog saobraćajne nezgode u kojoj je smrtno stradalo jedno lice, što je, podsjetimo, identičan razlog zbog koga se Dado Dogan povukao sa mjesta ministra porodice, omladine i sporta u Vladi RS.

"Imamo dva ministra koja više neće biti u sastavu nove Vlade RS. Osim Dogana, ni Kabić više neće biti ministar. Isti principi važe za sve", rekao je premijer Radovan Višković.

"Iako je prekršaj gospodina Kabića od prije 24 godine, mi imamo moralnu i političku odgovornost da ovako uradimo. Ti ljudi nemaju nikakvu zakonsku smetnju da rade taj posao, ali imaju ovu drugu", dodao je Višković i poručio: "Neću dozvoliti bahaćenje bilo koga iz Vlade. Ne smije se desiti da neki ministar bude pijan ili raspojasan".

Višković je sve začinio konstatacijom: "Nisam pretjerano oduševljen što sam ovdje, ali nisam od ljudi koji će odustati".

"Ministri u Vladi Republike Srpske i direktori republičkih uprava i upravnih organizacija u obavezi su da do 31. decembra raskinu ugovore o radu sa svim licima koja se vode kao zaposlena u njihovim institucijama, a ne pojavljuju se i ne dolaze na radna mjesta", navodi se u dopisu iz Viškovićevog Kabineta, a kojeg je objavila Srna.

Podsjećamo, sada već bivši ministar Dado Dogan, dan nakon što je imenovan u resor porodice, omladine i sporta RS, podnio je ostavku jer je otkriveno da je skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo njegov najbolji prijatelj 2012. godine i za koju je odslužio godinu dana zatvora.

On je pomilovan od strane tadašnje predsjednice Srpske Željke Cvijanović 2019. godine. Kabić je inače kadar SNSDa, dok je Dogan član Socijalističke partije (SP).

Ali, dok premijer poziva ministre da budu moralno odgovorni, postavlja se pitanje zašto je sve navedeno izostalo u slučaju ministra energetike i rudarstva Petra Đokića. I Đokić je, podsjetimo, 2007. godine osuđen na tri mjeseca zatvora zbog prevare u tadašnjem "Telekomu".

To, međutim, nije bila nikakva prepreka da Đokić konstantno bude ili u Vladi (ministar rada, pa energetike) te u Narodnoj skupštini RS, kao njen predsjednik.

Zanimljivo je i to da je upravo Đokić pozvao svog partijskog kolegu Dadu Dogana da iz moralnih razloga podnese ostavku.

Međutim, za novu izvršnu vlast u Srpskoj tu nije kraj problemima... Pored navedenih nosilaca izvršne vlasti, u žižu javnosti dospio je i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.

Naime, mediji su prenijeli da je kafić "Havana" u Prnjavoru, koji posluje u okviru preduzeća "Varadero", čiji je suvlasnik Klokićeva supruga, kažnjen sa 10.000 KM zbog utaje poreza (nisu izdavali račune).

Odmah potom oglasio se i sam Klokić, poručivši da je tačno da je njegova supruga suvlasnik u jednom pravnom licu u Prnjavoru, ali da je laž da je utajila porez.

"Kontrolom je ustanovljena određena nepravilnost koja je uzrok postupka jednog od zaposlenih. Kao građanin i kao ministar poštujem sve zakonske propise Republike Srpske i uvijek ću", kazao je, između ostalog, Klokić.

A dok Vlada čisti redove, nadležni najavljuju da će isto biti i sa javnom upravom.

"Počećemo da čistimo sve one koji se na neki način vode da su zaposleni, a nisu. To ćemo uraditi u narednih sedam dana", poručio je Milorad Dodik, predsjednik RS, dok se Radovan Višković na to nadovezao:

"Tu se većinom radi o javnim preduzećima. Tražićemo da nam dostave informacije o svim radnicima. Neki od njih se vode da su na poslu, a oni su po egzotičnim destinacijama".

Pored navedenog, Dodik je istakao da je imenovanje Viškovića za premijera bila ispravna odluka, te da za njega i buduću vladu neće biti odmora.

"Glavni prioriteti su očuvanje političke i socijalne stabilnosti, radnih mjesta i ekonomije", kazao je Dodik.

Saradnja će, rekao je predsjednik Republike, biti nastavljena i na nivou BiH, a cilj ostaje očuvanje ustavne pozicije Srpske i sprečavanje prenosa nadležnosti.

"Sa FBiH želimo da otvorimo sve moguće vidove saradnje pa ćemo sačekati da i oni oforme svoju vladu", rekao je Dodik i dodao:

"Po pitanju EU odluka o kandidatskom statusu je politička i donesena je zato što treba Zapadu. Ona može da donese određene stvari. Isto tako radićemo na 14 prioriteta, ali isključivo zajedno. Takođe, protiv smo NATOa", kazao je Dodik.

Željka Cvijanović, predsjedavajuća Predsjedništva BiH, poručila je da je dobro što je formirana izvršna vlast u Srpskoj.

"Na nivou BiH trebaće mi podrška i saradnja Vlade", istakla je Cvijanovićeva.

Odluku o ostavkama ministara pozdravio je i Nenad Stevandić, predsjednik NS RS, koji je naglasio da su smjene u Vladi dokaz autoriteta izvršne vlasti, te da je uvjeren da nije bilo nikakvih propusta prilikom imenovanja nove Vlade RS.

Izabrani potpredsjednici i sekretar Vlade RS

Vlada RS na prvoj sjednici izabrala je za potpredsjednike Vlade RS Alena Šeranića, ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, te Miloša Bukejlovića, ministra pravde.

Na sjednici je imenovan i novi generalni sekretar Vlade, a to će biti Dalibor Panić. Pored toga, Vlada je donijela i rješenja o imenovanju svojih radnih tijela.