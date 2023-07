Stejt Department: SAD podržavaju OHR

Portparol Stejt Departmenta Metju Miler oglasio se nakon što je visoki predstavnik Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje, iskoristio Bonske ovlasti i poništio Zakon o neprovođenju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Srpske.

"Sjedinjene Američke Države podržavaju OHR i visokog predstavnika, te korištenje Bonskih ovlasti za održavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Pojedince koji se bave aktivnostima koje su u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom smatraćemo odgovornim za svoje postupke", poručio je portparol Stejt Departmenta Metju Miler.

The United States supports @OHR_BiH's use of the Bonn Powers to uphold the Dayton Peace Agreement and Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina. We will hold individuals engaged in activities that run counter to the Dayton Peace Agreement responsible for their actions. https://t.co/2OqRQ77x5A