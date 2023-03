Stejt departemnt reagovao na komentare Dodika

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države odbacuju komentare predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika od 9. marta, u kojima je, kako se navodi, nastojao da potkopa Ustavni sud Bosne i Hercegovine i iznio višestruke prijetnje o otcjepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.

"Član III Dejtonskog ustava jasno kaže da Republika Srpska mora u potpunosti poštovati odluke institucija Bosne i Hercegovine, uključujući konačne i obavezujuće presude Ustavnog suda BiH", navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

Kako se dodaje, SAD su "ponosne što stoje uz narod BiH dok grade budućnost u evroatlantskoj zajednici naroda i jačaju državne institucije potrebne da ih tamo odvedu. Separatistička retorika i prijetnje Dejtonskom mirovnom sporazumu su neodgovorne, opasne i štetne za napredak BiH ka daljim euroatlantskim integracijama".

"SAD su bile i ostaće najsnažniji oslonac i partner BiH i njenom narodu. Obavezujemo se da ćemo nastaviti podržavati suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter BiH, te smatrati odgovornim one koji nastoje potkopati institucije BiH i Dejtonski mirovni sporazum. Naša opredijeljenost je čvrsta, a SAD neće odustati od naroda BiH", navodi se u saopštenju.

Separatist rhetoric and threats to the Dayton Peace Agreement are irresponsible and dangerous. The United States will continue to uphold Bosnia and Herzegovina’s sovereignty, territorial integrity, and multiethnic character. https://t.co/7tML8BDXFe