Stenogram rasprave Dodika i Džaferovića: "Hoćete da podvalite da ste Marija Djeva"

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je na današnjoj sjednici Predsjedništva da je praksa unilateralnog djelovanja, koja je uspostavljena Predsjedništvu, apsolutno nedopustiva i da se na taj način krše sve procedure, te da ima elemente krivične odgovorosti i da će kao član Predsjedništva djelovati u skladu s predviđenim procedurama.

Stenogram sa dijela današnje sjednice Predsjedništva na kojem se Dodik osvrnuo na unilateralno djelovanje predsjedavajućeg Šefika Džaferovića pročitajt u cijelosti:

Dodik: Osvrnuću se na rad Predsjedništva i praksu da se spoljnopolitička pitanja rješavaju mimo odluka Predsjedništva i da se unilateralnim djelovanjem pokušavaju riješiti mnoga pitanja koja nisu usaglašena.

U ovom zapisniku, zato i protestujem, ne vidim nigdje odluke koje su omogućile nastup predsjedavajućem Predsjedništva u Savjetu bezbjednosti i ponašanje ambasadora koji su samostalno bez odluka Predsjedništva dali podršku određenim aktima i dokumentima.

Imajući u vidu da je u ovom vremenu najvažnije spoljnopolitičko pitanje odnos prema ratu u Ukrajini i da Predsjedništvo nije usvojilo nijedan stav, nijedan zaključak koji bi omogućio da se BiH pridruži bilo kojoj tački dnevnog reda. Politička karikatura je činjenica da se poziva na neku strategiju koja odlučuje o generalnim stvarima, da se pojedinačna tačka dnevnog reda u zapisniku nigdje ne vidi, a BiH pokušava da pošalje poruku da je u tome učestvovala.

Želim da se konstatuje da Predsjedništvo nikada nije donijelo nijedan akt ni zaključak koji bi dao pravo ambasadorima u UN i drugim multilateralnim organizacijama da se pridruže politikama koje su u tom pogledu išle.

S druge strane, predsjedavajući je boravio u UN i na sjednici Savjeta bezbjednosti iako to nije bilo u skladu s odlukom Presjedništva koja je bila obavezna čime je prekršio Poslovnik o radu i niz zakona koji regulišu spoljnu politiku u BiH, prije svega činjenicu da Predsjedništvo mora da donosi odluku u skladu sa zakonom i Poslovnikom o radu.

Praksa koju ste uveli je pogubna za BiH i govori o krahu institucija u BiH. Ona neće odvesti daleko ukupne politike koje možda na početku vama djeluju da daju neke rezulatate, ali u svakom slučaju ova vrsta ponašanja aposlutno je nedopustiva, predstavlja kršenje osnovnih akata na kojima se zasniva i spoljna politika BiH i funkcionisanje svih organa u sistemu spoljne politike, a u tom pogledu i Poslovnik o radu Predsjedništva.

Da bi se mogli iznositi stavovi praksa koja je bila do sada znači da Predsjedništvo može odlučiti da predsjedavajući ili jedan od članova Predsjedništva može otići na neki sastanak, ali ako je to u ime Predsjedništva, onda se prije tog sastanka moraju dogovoriti stavovi koji su zajednički i koji se mogu samo na taj način prezentovati.

Vidljivo je da u ovom ponašanju vidimo samo afirmaciju jednih političkih stavova koji nisu usaglašeni u Predsjedništvu i nisu mogli da budu stavovi BiH.

Vješto se koristi prilika da se ostrašćenost koju vidimo na međunarodnoj sceni iskoristi kako bi se pobrali neki mali aplauzi, ali suštinski ono što vidimo jeste urušavanje same konfiguracije Predsjedništva i mehanizma spoljne politike što je nedopustivo, ja to osuđujem i tražim odgovornost za tako nešto.

U svakom slučaju mislim da tu prasku treba što prije prekinuti. Bio sam na svim sjednicama i nigdje nemamo nijednu odluku o tome, a zapisnik je manjkav u tom dijelu i on samo može da bude dokaz da je sve što govorim tačno.

Ja sam boravio u Briselu na sastanku i večeri koju je organizovao komesar za spoljna pitanja i bezbjednost i želim da vas obavijestim da sam bio na bilateralnom ssatanku sa Borelom i njegovim timom. Oni su svi usmjereni ka jednoj temi, a to je Rusija i rat u Ukrajini, šesti i sedmi paket sankcija. To je bila tema, kao i traženje da se Balkan solidariše s tim i da bukvalno prati politiku EU na tom planu.

Ja sam predočio ono što mislim da je istina, a to je da Predsjedništvo o tome nema stav, da smo zadržali neutralan stav i sve akcije koje su u tom pogledu preduzete su apsolutno ništavne i ne mogu da budu predmet implementacije sve dok Predsjedništvo ne donese tu odluku.

Džaferović: Tačno je da sam boravio u Savjetu bezbjednosti nakon što sam obaviješten da predsjedavajući Savjeta ministara želi da prisustvuje sjednici. BiH predstavlja ambasador u Savjetu bezbjednosti i predsjedavajući Predsjedništva. Pročitajte Član 6 Poslovnika o radu u kojem se kaže čiji je osnovni zadatak da predstavlja Predsjedništvo i BiH i ako nađete bilo šta suprotno ustavu, zakonu i politikama koje smo utvrdili, onda mi to kažite.

Dodik: Vi ste promašili u svemu, gospodine Džaferoviću. Ako hoćete da se bavimo normalno ovim poslom, očekujem da ste pedantni i onda ste morali da pročitate Član 6 stav G koji kaže da predsjedavajući zastupa usaglašene stavove Predsjedništva, a šta ste Vi zastupali!? Hoćete da pročitate taj član? Ovo mi djeluje kao neki nemušti izlaz iz svega ovoga. Vi mijenjate ustavnu praksu uopšte i prasku rada Predsjedništva. To nije fer.

To što Vi imate želju za nekim uspjehom to je neka druga priča, ovdje piše da je jedini koji predstavlja BiH Predsjedništvo, a ne predsjedavajući i da predsjedavajući može, kao i svaki član Predsjedništva na takvim sastancima na kojima ste Vi bila da predstavlja usaglašene stavove o značajnim pitanjima pred javnšoću, institucijama, inostranstvu gdje tri člana ne mogu zajedno da prisustvuju.

Znači sve ste prekršili i hoćete nama sada da podvalite da ste Vi Marija Djeva. E, niste. Uzmite i pogledajte Ustav i Poslovnik o radu šta piše. Vi ste prekršili Poslovnik i djelovali ste unilateralno i niste zastupali stavove Predsjedništva. Nemojte da podvaljujete nama i javnosti tu vrstu priče. Pročitajte Poslovnik o radu i Ustav dobro, Vi ste pravnik, ja nisam.

Morate se pridržavati onoga što piše u Poslovniku o radu gdje je jasno navedeno da predstavljate Predsjedništvo i zastupate zajedničke stavove! Vi ste srušili Predsjedništvo, Vi ga rušite. Obesmislili ste ga. Prekršili ste sve što ste mogli prekršiti. Vi niste ništa više iznad nas dvojice. Ja nigdje nisam postupio ovako kao Vi, Vi ćete srušiti sve što možete srušiti u BiH svojim ponašanjem. Ja se nikada ne ponašam tako. Vi imate određenu politiku svoje partije koju ovdje sprovodite, a to imputirate drugima.

Gospodine Džaferoviću, najbolje je da podnesete ostavku. Sve ste prekršili što se moglo prekršiti. Vrijeme je da pokažeta da ste odgovorni ako hoćete BiH kako treba. Ali pošto Vi hoćete zemlju samo po svojim uzansama to je neko drugo pitanje. Ja razumijem šta Vi radite, ali to Vam neće proći zato što ovdje piše da Vi niste u pravu i da niste postupili kako treba. To što ste Vi mislili da će Tegeltija uraditi nešto ili neće, samo je Vaš izgovor i na kraju da je on otišao a Vi niste, zastupao bi BiH više nego što ste Vi zastupali. Vi ste je srušili na ovaj način.

Zašto se niste referisali tamo na mnoge elemente kršenja Dejtonskog sporazuma? U programu Vaše stranke ni nema Dejtonski sporazum već rušenje dejtonske strukture i Vi kao predan član te stranke to i radite.

Što se niste referisali na mnoge izjave koje su došle od vaših partijskih saradnika i partijskog šefa da "neće manjina upravljati većenim", ili "sama je sreća da su džamije pune, a mladi koji dolaze tamo su granat za BiH"? Je li to BiH koju Vi hoćete?! Vi mislite mi to ne vidimo na način na koji ja govorim. Prekršili ste poslovnik i podnesite ostavku to je jedino što možete da uradite.

Sada na licemjeran način pokušavate da izađete iz zamke u koju ste sami upali. Ovo je Predsjedništvo i tačno piše kako možete da radite, a to što ste Vi član SDA, tamo radite šta hoćete, ali nemate pravo da u ime Predsjedništva to radite. Vi ste BiH doveli u situaciju preko koje se neće preći lako."