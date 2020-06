Stenogram razgovora: Optužbe na račun Džaferovića

SARAJEVO - Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Fahrudin Radončić koji je podnio neopozivu ostavku na tu poziciju istakao je da je bošnjački član Predsjedništva Šefik Džaferović objavio saopštenje u kome se ograđuje od njega i njegovih izjava kada je riječ o ambasadoru Pakistana u BiH.

Prema stenogramu sa sastanka Radončića i članova Predsjedništva BiH, koji je objavio "ATV", dominirala je komunikacija između Radončića i Džaferovića.

Radončić je zamolio Džaferovića da ubuduće kada prima strane diplomate da nađe kod sebe kapacitet i raspita se o problemu.

"Ako niste htjeli kod mene, Vaš član porodice upravo vodi migracije kao pomoćnik ministra. I mislim da smo ovdje kao država uradili jednu potpuno nediplomatsku stvar da jedan strani ambasador ima veća prava kod vas trojice kao kolektivnog šefa države nego ja. Takođe tražim i molim vas da od Ministarstva spoljnih poslova, vidite šta je uradio ambasador Pakistana", rekao je Radončić.

Prema njegovim riječima, on je primio jednog sarajevskog kriminalca koji mu je uručio knjigu "Radončić mafijaš Evrope" i to je objavljeno na Facebooku.

Radončić je konstatovao da bi u svakoj normalnoj zemlji taj ambasador morao biti pozvan na konsultacije, te da je to rekao i ministru inostranih poslova u Savjetu ministara Biseri Turković.

On je zamolio članove Predsjedništva da ne štite njega, jer njemu to zaista nije potrebno, ali moli da zaštite instituciju Ministarstva bezbjednosti.

Hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić je potvrdio da je Radončić u pravu i da je to potpuno nediplomatsko ponašanje.

Džaferović je rekao da to nije tačka dnevnog reda ali je dobro što je ministar to pitanje otvorio.

"Ja sam reagovao jer sam morao, u pitanju je međunarodna saradnja, globalni odnosi i ja sam predsjedavajući Predsjedništva i rekao sam šta sam rekao. I mislim da je to sasvim uredu što sam kazao. Ministar ako misli da postoji problem onda se zna koji je put, Savjet ministara, Predsjedništvo, ja sam otvoren za sva pitanja koja treba preuzeti da bi u ovoj zemlji bilo što je moguće bolje. Naravno da je taj postupak ambasadora izašao iz diplomatskih okvira o kojima Vi govorite sada. Predsjedništvo BiH će ovu stvar razriješiti na najbolji način tako što ćemo biti na tragu ranijih odluka Predsjedništva. Mi tražimo da Savjet minisitara i Vi ste motor u svemu tome izađete pred Predsjedništvo sa jasnim planom a onda će Predsjedništvo to sve razmatrati i podržati sve što je u skladu sa normama međunarodnog i domaćeg prava i interesa ove zemlje kada je u pitanju migrantska kriza", rekao je Džaferović.

Prema navodima iz stenograma srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da to nije stav Predsjedništva i da je njegovo mišljenje da poslije ovoga treba pokrenuti proceduru da se taj ambasador proglasi personom non grata.

"Tako on može doći i Komšiću i meni uručivati te knjige i razne stvari, mislim da je gospodin Radončić to na vrijeme pokrenuo i ja samo tražim proceduru. Ako je potrebno da je pokrenem, kao član Predsjedništva, ja ću i pokrenuti ili na neki drugi način. I mislim da ga treba proglasiti personom non grata", istakao je Dodik.

Govoreći o migrantskoj krizi u BiH, Radončić je tokom razgovora sa članovima Predsjedništva BiH rekao da svi znaju da je kao ministar bezbjednosti zatekao stiuaciju da se migrantsko pitanje tretiralo kao humanitarno pitanje.

"Imamo veoma preciznu situaciju da ljudi iz Republike Srpske i kantona sa hrvatskom većinom sve izbjeglice smještaju na prostor gdje žive Bošnjaci. A to su vjerovatno ilegalni ekonomski migranti, a ne vojne izbjeglice prema kojima mi imamo obavezu. Mi u ovom trenutku imamo devet do 10 hiljada izbjeglica koliko ima i Srbija, koja je znatno veća zemlja od nas", istakao je Radončić.

On je ocijenio da je veliki problem što zemlje EU ne žele nama da odrede kvotu nego kažu: "Doći će koliko kažemo".

"I ja sam u razgovoru sa ekselencijama rekao da mi ne želimo da budemo parking za migrante. I ovo je možda jedinstvena prilika kada razgovaramo o ovoj temi da kažemo da se mora povratiti suverenitet nad migrantskom krizom. Imamo 9.500 ljudi čiji mi identitet ne znamo, ljudi ne žele da pokažu ličnu kartu i pasoš ili bilo koji dokument. Naše policajce potpuno dikriminišu. Vi i ja, koji imamo diplomatski pasoš, moramo ga pokazati našem graničaru, a oni ne moraju. Radi se o veoma opasnim procesima u BiH i po budućnost BiH. Mi kada dobijemo 10 do 50.000 izbjeglica i pomiješamo ih sa Bošnjacima, mi ćemo imati veoma restriktivne mjere EU prema nama kao narodu", ukazao je Radončić.

U obraćanju Džaferoviću, Radončić je istakao da se njih dvojica strateški razlikuju kada je u pitanju pristup migrantskoj krizi.

"Prijatelji iz SDA to očigledno ne doživaljavaju na način kako ja to doživljavam. Ja polazim od toga da možda nisam u pravu, ali ja kao ministar bezbjednosti ne mogu dozvoliti sebi da šutim na to da neko ne želi da pomogne u identifikaciji njihovih građana. Ja sam tri puta razgovarao sa pakistanskom ekselencijom, direktorom Službe za poslove sa strancima dva puta i direktorom OBA jednom. Mi migranta identifikujemo na bazi prsta i na bazi fotografije", pojasnio je Radončić.

On je naveo da stručnjaci u BiH na bazi dijalekata prepoznaju odakle migranti dolaze, i šalju se u Pakistan, a oni glatko odbijaju da daju identitet tih ljudi.

"Mi smo imali teroristički napad u Francuskoj od dvojice ljudi koji su prošli kroz BiH. I onda to neko pripisuje Bošnjacima, ali je suština da je sistem takav i da njih ovdje niko ne može da kontroliše", ukazao je Radončić.

On je podsjetio da je BiH prošle godine imala 2.000 iranskih ekonomskih migranata u trenutku "kada su se morala dići tri prsta odbrane oko američke Ambasade jer je to bio trenutak kada su Amerikanci bombardovali njihove baze".

"Oni se u centrima ponašaju tako da su eksteritorijalni, tuku se, svađaju se. Oni dovedu djecu kao dio porodice, a taj koji ga je doveo je Afganistanac, a dijete je iz Bangladeša. Imamo mafijaške grupe Alžira, Maroka i Pakistana koji polako preuzimaju te centre", istakao je Radončić.

On je naveo da je jedna vrsta problema tuča migranata sa policijom u Bihaću, kamenicama su im polomili vozila, a druga je da im se mora dati političko odrvraćanje njihovog dolaska u BiH.

"Moja izjava u vezi sa pakistanskim ambasadorom imala je cilj da odvrati njihov dolazak u BiH, jer u Grčkoj čeka još 100.000, u Srbiji 10 hiljada i oni će sada svi nagrnuti u BiH. Hrvatska pravi jedan nevjerovatno jak zid, oni nemaju kuda. Doći će do čepa i to stanovništvo ostaje tu", upozorio je Radončić.

Navodeći da u međuvremenu Bošnjaci, Srbi i Hrvati odlaze iz BiH, Radončić je rekao da se zemlja puni nečim što EU neće na kraju prihvatiti.

"Ja mislim da su ovo dugoročno veoma opasni procesi kada se gleda iz ugla pet ili 50 godina. Ja ne želim u tome da učestvujem. Dajte vi iz SDA i ja to poštujem, DF-a, SNSD-a kao Predsjedništvo vaše viđenje rješenja situacije sa migrantima. Moje je viđenje da moramo ići u potpuno legalne deportacije. Mi na to imamo pravo. Moramo ih smještati u pritvore", naglasio je Radončić.

On je pojasnio da migranti koji se identifikuju imaju sva prava ali oni ne žele da se identifikuju i onda nemaju pravo da traže od nas azil, jer migrant koji je došao iz Sirije ima pravo da traži azil u prvoj susjednoj zemlji a to je Turska.

"A nama ljudi iz Pakistana ovdje traže azil, mi krenemo u priču a on to pocijepa i pobjegne, Mislim da je vrijeme da i vi kao Predsjedništvo pokažete svoju platformu, meni lično nije cilj da učestvjem, u nečemu što mislim da je veoma, veoma pogrešno. To sam rekao ambasadorima, svi to razumiju, to sam rekao ljudima iz Evropske komisije i mislim da ovaj način gubljenja suvereniteta nad migrantskom krizom je put gubljenja suvereniteta nad BiH", pojasnio je Radončić.

Džaferović je na to rekao da je Radončić mnogo toga rekao u javnosti, ali da on polazi od pozicije institucije na čijem je čelu i trenutno ne želi da javno polemiše sa bilo kim pogotovo ne sa ministrom bezbjednosti.

"Drago mi je da ste vi otvorili to pitanje, ja ga danas nisam imao namjeru otvarati. Jedini problem koji postoji u svemu ovome jeste da ne postoje nikakvi različiti koncepti, ja podržavam vaše napore u rješavanju migrantske krize vi to odlično znate. Jedini je problem što sam ja iz medija saznao da se jednom ambasadoru prijeti i da će biti proglašen nepoželjnom osobom, ja sam to trebao znati prije medija i konferencije za medije. I nisam ja onaj koji zove i pita nego sam ja taj koji se zove i pita. I vi to odlično razumijete", rekao je Džaferović.

Prema navodima iz stenograma, Radončić mu je odgovorio da ne razumije.

Džaferović tvrdi da o migrantskoj krizi ništa nije govorio, da postoje stavovi Predsjedništva BiH o tom pitanju.

"Postoji koncept da BiH bude zaštićena od migranata, koncept da migranti koji su u BiH budu raspoređeni u cijeloj BiH ali tu nema saglasnosti unutar Predsjedništva. Mi svoju granicu moramo zaštititi i naravno ako treba da se migranti vraćaju svojim kućama preduzećemo sve što treba ali pri tome nećemo izazivati nikakve diplomatske ekcese, ako treba to neko da uradi, onda će to uraditi Predsjedništvo BiH koje je zaduženo za spoljnu politiku. U tome je sav problem, i nikakvog drugog problema nema", mišljenja je Džaferović.

On je rekao da je spreman da zaštiti sve, i ambasadore i zvaničnike BiH i za njega tu nikakvih problema nema.

"Ambasador je ovim što je uradio, izašao izvan okvira misije koju obavlja, i to sam spreman da kažem. Dakle, za mene nikakvih dilema nema, ali postoje procedure za sve. Prema tome, drago mi je da ste to pokrenuli, da imam priliku da vama kažem što neću govoriti u medijima, opet da znate, želim vama to da kažem", rekao je Džaferović.

Radončić je ukazao Džaferoviću da je u saopštenju naveo da su "neprimjerene i nedopustive prijetnje ambasadorima u BiH".

"Ja njegovu ekselenciju uopšte nisam uvrijedio, ja sam rekao ukoliko ambasador iz Pakistana i dalje nastavi da bojkotuje bezbjednosne strukture BiH i da odbija saradnju sa našim vlastima, ja mogu kao ministar bezbjednosti razmišljati da predložim da bude proglašen personom non grata, ja tačno znam šta sam rekao, ali ovako da sam ga ja uvrijedio, kao prvo nisam ga ništa uvrijedio, moje je pravo da se borim za građane BiH i da vas ne zadržavam sa tim. Što se tiče strategije, prema Savjetu ministara na način kako to vi iz SDA doživljavate, tu strategiju predložiti neću, odmah da vam kažem, nek je predloži gospodin Tegeltija, to će da objavi sutra moj zamjenik. Mi se strateški ovdje razlikujemo. Ovi ljudi imaju podršku, ja vam ovdje kažem 3.000 ljudi iz Pakistana u protekle 24 godine i protekla 24 mjeseca došli sa falsifikovanim vizama iz naše ambasade u Pakistanu", naglasio je Radončić.

Na Dodikovo pitanje odakle, Radončić je ponovio - iz Pakistana i dodao da neke stvari nisu slučajne i da on nikoga ne optužuje.

"Neka institucije rade svoj posao. Gospodine Dodik, ja bih Vas molio da ne pokrećete pitanje persone non grata na ovoj stvari. Neka to gospođa Turković završi interno, ne želim da se oko toga pravi skandal, jer to ne opterećuje mene, opterećuje različito viđenje pristupa migrantskoj krizi", naveo je Radončić.

Džaferović je upitao Radončića kada spominje SDA u čemu je i kako različit pristup, dodavši da on podržava sve što on radi.

Radončić mu je odgovorio da ako imate člana Predsjedništva i minstra spoljnih poslova koji je potpredsjedavajući Savjeta minstara, dva najistaknutija funkcionera SDA, ako pozovu vanjskog, bilo kojeg ambasadora, a da prije toga ne pozovu Ministarstvo bezbjednosti i pitaju šta je to Radončić uradio, gdje ga je nevolja vukla u to ili bilo šta natjeralo da ovako reaguje.

"Možemo li znati o čemu se radi? Vi ste ovdje apsolutno u prvi plan stavili interes jedne zemlje, a niste išli da Vam Ministarstvo bezbjednosti pokuša da da plan", rekao je Radončić, na šta ga je Džaferović upitao odakle mu pravo da izvlači zaključak da on ima neki drugi plan kada je u pitanju rješavanje migrantske krize.

Radončić mu je rekao da je upravo on ohrabrio njihov dolazak svojom izjavom, i činjenicom da je dao prednost ambasadoru Pakistana u odnosu na ministra bezbjednosti, što je Džaferović negirao, navodeći da je reagovao samo onako kako je morao da reaguje.

Radončić je rekao da ga samo zanima da li je to stav Predsjedništva BiH ili njegov lični i da zna kako da se prema tom stavu postavi, da li je vrijeđao nekoga ili nije. On je naglasio da nije vrijeđao nikoga i ne zna je li to bilo saopštenje Predsjedništva.

Džaferović je odgovorio da je saopštenje izdao on i niko drugi, te da to što radi Radončić nije rješavanje migrantske krize.

Dodik je naglasio da prvi put čuje za falsifikovane vize, a Radončić je rekao da pozovu glavnog tužioca u Predsjedništvo i neka ih upozna o predmetu koji se krije u ladicama dvije, tri godine.

Džaferović je rekao Radončiću da im da informacije i sve što misli da treba da uradi Predsjedništvo, na šta je Radončić odgovorio da se boji da je sad za to prekasno, te da on nije tu da daje informacije, jer očigledno da on prave infomacije traži od stranih ambasadora, a ne od ministra bezbjednosti.