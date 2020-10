Stenogram sa sjednice Predsjedništva: "To je tačno, BiH ne priznaje Kosovo"

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović na jučerašnjoj sjednici konstatovao je da "Predsjedništvo nije donijelo odluku o priznanju Republike Kosovo", što potvrđuje i stenogram sa sjednice koji je u posjedu Novinske agencije Republike Srpske.

SRNA objavljuje stenogram u cjelosti:

Tačka 3.

Prijedlog odluke o priznanju Republike Kosovo

Šefik Džaferović: U skladu sa Poslovnikom, drugi krug, otvaram raspravu

Željko Komšić: Povlačim prijedlog Odluke, pošto je moj prijedlog

Šefik Džaferović: Dobro, konstatujem da je gospodin Komšić povukao prijedlog odluke i

Milorad Dodik: Ja mislim da on ne može povući odluku sad u ovoj fazi i da je ovo odluka o kojoj je glasalo Predsjedništvo i da se o njoj treba sad izjasniti, on ne može sad povući prijedlog jer je to Predsjedništvo glasalo o toj odluci ranije i to je mogao prije prvog glasanja da povuče ali nije mogao, ne može sada prema tome o ovoj odluci treba da se glasa.

Željko Komšić: Eto glasajte

Milorad Dodik: Pa glasam, evo neka stavi na dnevni red, glasaću.

Željko Komšić: Ja neću glasati

Milorad Dodik: Pa uredu, tako se konstatuje ko je uzdržan

Šefik Džaferović: Dakle, konstatujem da je gospodin Komšić povukao prijedlog odluke koja je bila na prošloj sjednici i o kojoj sada u nastavku raspravljamo vezano za priznanje Kosova. Konstatujem da član Predsjedništva gospodin Dodik insistira da se o toj tački

Milorad Dodik: Ja insistiram na poštivanju Poslovnika

Šefik Džaferović: Da se o toj tački glasa, evo jedna neuobičajena poslovnička situacija

Milorad Dodik: Staviš na glasanje i gotovo

Šefik Džaferović: Gospodin Komšić je ovo povukao, ne znam o čemu da glasamo

Milorad Dodik: Dakle gospodine Džaferoviću vi ste pravnik, Vi znate savršeno dobro, nemojte se praviti naivni u tome, prošli put smo glasali do momenta dok je predlagač, to nije izglasano on je mogao da povuče, kad se izglasao i donešena odluka Predsjedništva to je vlasništvo Predsjedništva i više nije njegovo. Prijedlog Predsjedništva prošli put je glasao sa dva glasa za, i jednim glasom protiv, po poslovniku članu 42, vi ste dužni da stavite i vi ste to stavili na dnevni red, o toj se tačci izjašnjavamo glasanjem i mislim da, možda je neuobičajno možda do sad nije bilo, moje tumačenje je to da mi moramo se izjasniti o ranijoj odluci jer smo ranije glasali na tu temu. Jesmo li glasali? Glasali smo.

Šefik Džaferović: Dobro, otvaram raspravu, ko želi, povučen prijedlog,

Željko Komšić: Mogu li ja? Ja neću glasati, nikako. Shvatate li?

Šefik Džaferović: Razumijemo

Željko Komšić: Dakle ni ti sam za ni protiv ni uzdržan. Smatrajte da je ovo zrak gdje ja sjedim dok je ova tačka na dnevnom redu.

Milorad Dodik: Zato što je tvoja je li?

Željko Komšić: Ja glasati neću, ja sam rekao.

Milorad Dodik: Dobro, čovjek neće glasati, ti to stavi na glasanje on ne glasa i ok. Ali neka se glasa, mora se glasati, ti to znaš da se mora glasati.

Šefik Džaferović: Dakle, ovako ja ću poštovati ovo što ste vi tražili i stavićemo na glasanje ali da kažem da ću ja slijediti stav predlagača, za mene je logično da nemamo o čemu da glasamo i ja neću također glasati. Sad pitam pošto vi inisistirate ko je za odluku o priznanju Kosova? Ko je za? Nema niko za. Ko je protiv?

Milorad Dodik: Ja

Šefik Džaferović: Jedan

Milorad Dodik: DEa

Šefik Džaferović: Ko je suzdržan? Nema ni suzdržanih. Dakle, konstatujem da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije

Milorad Dodik: Čekaj, šta ste prošli put glasali,

Šefik Džaferović: Molim?

Milorad Dodik: Šta ste prošli put

Šefik Džaferović: Objasniću ja tebi kasnije

Milorad Dodik: Nećeš ti meni objašnjavati meni je sve jasno,

Šefik Džaferović: Rekao sam ja

Milorad Dodik: Dobro, uredu, glasali smo.

Šefik Džaferović: Dakle konstatujem da Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku

Milorad Dodik: E to je tačno, odlično

Šefik Džaferović: O priznanju Republike Kosovo

Milorad Dodik: Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo

Željko Komšić: Što ne znači da neće biti na sljedećoj sjednici ponovo procedura.

Milorad Dodik: Pokreći ti to koliko hoćeš, ti misliš da mene zezaš time što

Šefik Džaferović: Molim vas lijepo, ovo se snima, nemojte više

Milorad Dodik: Meni je zgodno da objasnim tvoje ponašanje danas.

Šefik Džaferović: Nemojte ovaj rječnik da upotrebljavate gospodine Dodik, ovo je sjednica Predsjedništva države, vi ste

Milorad Dodik: Što, svi smo ljudi

Šefik Džaferović: Neka smo ljudi ali ima bonton koji se mora poštovati na ovoj sjednici

Milorad Dodik: Pitanje kakve ste ljudi, glasate prošli put sad ne glasate.

Šefik Džaferović: Pa vidite gospodine Dodik radi ovog zapisnika

Milorad Dodik: E pa vidite vi, što ste stavljali na dnevni red

Šefik Džaferović: Radi zapisnika, pa vi znate vrlo dobro kako je ovo došlo na dnevni red.

Milorad Dodik: Nije važno.

Šefik Džaferović: Dakle, radi zapisnika i radi ovoga samoga stenograma, mi smo donijeli odluku, ja ću samo dati kao predsjedavajući,

Milorad Dodik: Dobro donijeli smo odluku idemo dalje

Šefik Džaferović: Ne ne, daću ja svoj komentar, potpuno jasna stvar. Neka stoji u dokumentima ovdje, dakle ja sam potpuno svjestan činjenice da se ove odluke donose kroz dva kruga i da mogu da završe i sa entitetskim vetom. Na prvoj sjednici ja sam molio da se nikako ne izjašnjavamo o tome, zato što je ovo stvar koja se usvaja konsenzusom, došli smo u poziciju da se glasa i ja sam iznio lični stav, ovo je sada drugi krug glasanja, gospodin Komšić je povukao svoju tačku dnevnog reda, i ja mislim da je najbolje da se ja u ovoj situaciji u drugom krugu ne izjašnjavam, radi svih okolnosti koje su vezane za ovo i neka ovo ostane zapisano u stenogramu sjednice Predsjedništva. Idemo na tačku

Milorad Dodik: Čekaj da i ja bi nešto dao da se zapiše

Šefik Džaferović: Kažite slobodno, Kada sam ja recite i Vi

Milorad Dodik: Pa naravno, dakle, ovo je tačka bila nepotrebna na prvom izjašnjavanju Predsjedništva ali ste vi insistirali da to bude na dnevnom redu gospodine DŽaferović vi ste glasali za to, kao i gospodin Komšić, došli smo u poziciju da ste sada svoje glasove povukli i time rekli da ne priznajete Kosovo, ja to tako čitam i meni je veliko zadovoljstvo činjenica da vi ne priznajete Kosovo, i veoma mi je drago što Predsjedništvo ne priznaje Kosovo. I zato smatram da je ovo jedan dobar posao koji je uradilo Predsjedništvo zahvaljujući vama dvojici koji ste u međuvremenu iz ovih ili onih razloga promjenili svoj stav o tome.

Šefik Džaferović: Dobro, imate pravo na svoj doživljaj situacije gospodine Dodik, iznijeli ste ga, omogućio sam vam da uđe u stenogram idemo dalje.