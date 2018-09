Stevandić: Buduća vlada da se bavi privredom, a ne odbranom od Sarajeva

Komentari: 3

svi stari mudriji muslimani su pričali da Srbe jedino mogu pobijediti ako ih nahuškaju jedne na druge. liči li to na ovo što se danas dešava ?

BojanBL.

koga našeg ne vole muslimani , stranci i domaći izdajnici taj čovjek ili grupa ljudi je nama najbolja. da je savez za promjene i SDS dobar Srbima ne bi ga i muslimani voljeli tj gotivili ga a to je jasno i svakoj budali, SDS nije što je nekada bio a to je njima dobro što narod to ne shvata