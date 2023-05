Stevandić: Idemo u izgradnji tehnoparka Sankt Peterburg - Banjaluka

SANKT PETERBURG - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je, nakon sastanka sa delegacijom Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga, da je razgovarano o izgradnji tehnoparka Sankt Peterburg - Banjaluka i da je zadovoljan što će se ući u finalizaciju ovog projekta.

"Radosni smo da je to pokrenuto ne samo od Valentine Matvijenko, koja je predsjedavajući Savjeta federacije, nego i od Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga i što ćemo ući u finalizaciju tog projekta", rekao je Stevandić nakon sastanka u Sankt Peterburgu.

On je ocijenio da će to na najbolji način pokazivati koliko je dobro kada se ljudi povezuju, kada imaju zajedničke ideje i kada to rade na temelju budućnosti i naučnih projekata, pogotovu što mladost koja ostaje u svojoj zemlji i razvija naučne projekte daje puni doprinost životu svojih građana i boljim odnosima među državama.

Stevandić je dodao da su delegacije Narodne skupštine Republike Srpske i Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga razgovarale o budućoj saradnji Banjaluke i Peterburga.

Delegaciju Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga predvodio je njen predsjednik Aleksandar Beljski sa saradnicima, prenosi Srna.