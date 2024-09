Stevandić: Imamo konstantan rast

BANJALUKA - Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da u Banjaluci imaju konstantan rast i da je to rezultat pozitivne kampanje koju stranka vodi.

"Taj rezultat imamo zahvaljujući tome što smo slobodni ljudi, naše glasače niko ne pritišće", rekao je Stevandić na predizbornoj tribini Ujedinjene Srpske u banjalučkom naselju Lazarevo.

On je istakao i da su kandidati ove stranke za odbornike u Skupštini grada Banjaluka najbolji u svojoj oblasti.

"To su doktori, inženjeri, IT stručnjaci, mladi ljudi... Očekivali smo ranije četiri mandata, ali smo povećali očekivanja. Očekujemo četiri plus, a vidjećemo koliki je plus", dodao je Stevandić.

Kandidat za odbornika Vesna Vipotnik rekla je da Ujedinjena Srpska u ovom dijelu Banjaluke ima veliki broj simpatizera i članova stranke.

"Želimo da im pokažemo našu politiku čiji je cilj smanjivanje gužvi u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske, imamo konkretne prijedloge za rješenje tog problema", rekla je Vipotnikova.

