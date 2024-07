Stevandić: Izborni zakon RS proslijeđen predsjedniku Republike Srpske

BANJALUKA- Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske rekao je da je u prošli petak dobio informaciju od Službenog glasnika da je donesena odluka na Ustavnom sudu RS u vezi sa Izbornim zakonom Republike Srpske koja se tiče povrede mehanizma vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, te da je zakon proslijedio na potpis predsjedniku Republike Srpske odmah nakon što je parlament Srpske dobio odluku koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske.

“Predsjednik NSRS ne prima SMS poruke od Ustavnog suda RS. 2. jula je Službeni glasnik RS potvrdio odluku Ustavnog suda RS. 5. jula Službeni glasnik RS dostavlja NSRS štampano izdanje broja u kojem je ta odluka i ona je u ponedjeljak istog trenutka poslata predsjedniku Republike Srpske na potpis. Danas je zadnji rok da to on vrati na ovjeru Službenom glasniku RS. Nemam ja razloga da nešto krijem“, rekao je Stevandić.

Nebojša Vukanović, šef Kluba poslanika Za pravdu i red zamjerio je Stevandiću da je znao za odluku Ustavnog suda RS još 28. juna, te da je namjerno krio.

“Zavrnuli su vam uši kolege Bošnjaci i stranci, pa ste okrenuli ploču. Povukli ste se pred zakonom“, rekao je Vukanović

Vukota Govedarica, predsjednik Kluba poslanika SDS-a, rekao je Stevandiću da je namjerno izostavio da obavijesti i sprovede odluku o Izbornom zakonu RS.

“Vi ste namjerno izostavili da kažete da nema odluke da biste se prijavili za izbore kod vama mrskog CIK-a i Šmita. Pa onda kad se to završi, da kažete e evo šta da se radi. Sve je to prevara, sve ste vi to znali“, naglasio je Govedarica.

