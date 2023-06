Stevandić: Izmjene zakona predložilo 66 poslanika

BANJALUKA - Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS, rekao je da je 66 poslanika predložilo Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, a kojom se briše odredba zakona koja propisuje da će se u "Službenom glasniku RS" objavljivati propisi i drugi akti koje donosi visoki predstavnik u BiH.

On je kazao da sve što se dosad dešavalo, odnosno pored svih kriza koje su bile izazvane, Srpska je nastavila da funkcioniše.

"Naša borba sa OHR-om je dugotrajna. Mnogi procesi u Srpskoj su bili diskriminisani. Podsjećam vas da je Vlada Srpske do 2008. svoj dnevni red morala slati u Sarajevo, pa se u OHR pravio dnevni red, to jeste oni su odobravali. To je bilo u prvih 15 godina borbe sa OHR-om. Situacija je dobila dramatičan obrt kad su se te odluke počele ticati imovine. S obzirom da je legatilet Krisitijana Šmita upitan, jer nije priznat u SB UN-a i zato jer je nelegalan, potpuno je normalno da Srpska u svom zakonu izbriše da se njegove odluke ne objavljuju u Službenom glasniku", kazao je Stevandić, te dodao da borba neće prestati i da NSRS ne može ostati imuna na to.

On je podsjetio da se visoki predstavnik vremenom pretvorio u ustovotvorca i zakonodavca.

"On se pretvorio u čovjeka koji može da imenuje, smjenjuje. Njegove nadležnost su propisane Aneksom 10, i to njegovim dijelovima. Tu nigdje ne piše da je on zakonodavac, a što je on činio godinama. On ne može interpretatirati odluke koje nisu napisane, ne može mijenjati ustav, zabranjivati učešće na izborima, oduzimati lične dokumente i slično. Sve je to kršenje aneksa 10", rekao je predsednik NSRS.

Nebojša Vukanović, poslanika Kluba "Za pravdu i red", kazao je da ga svaka posebna sjednica republičkog parlamenta podsjeća na serije "Bolji život" i "Srećni ljudi".

"Svakih šest mjeseci se priča o OHR-u i Šmitu. Pa ako ga ne priznajemo ajde da mu damo kartu i neka ide u Njemačku. Da imate časti i obraza vi bi tim ljudima podigli spomenik u Banjaluci jer ste njihovim odlukama opstali u Srpskoj", rekao je Vukanović.

On je pitao kako je to da je raniji visoki predstavnik smijenio početkom 2000-ih kadrove SDS i drugih funkcionera, te da tada nije smetao, a da sada "prijete praznom puškom".

"Zamajavate nas, dajete ultimatume, a ništa ne radite. Vi gledate košarku, a ovamo nam pričate o nekoj zaštiti Srba. Gdje vam je Agencija za lijekove Republike Srpske. Skupština je to sve usvojila. Usvojila je i vraćanje na izvorni Dejton. Pa gdje vam je to. Ništa ne radite. Isuviše je skupo plaćena Republika Srpska, da bi vi sad opet primjetili novim zakonima i odlukama. Što se tiče odluka visokog predstavnika, ja ih ne podržavam jer je to znak da smo mi kolonija. A stranci to žele, jer im to odgovara. Vi ponižavate Narodnu skupštinu RS", poručio je Vukanović.

Predsjednik Vlade RS Radovan Višković istakao je da je mislio da neće biti ni vrijeme ni mjesto da se na ovaj način priča u Narodnoj skupštini RS te da je izrečena neistina u Vukanovićevom izlaganju.

"Pita se narodni poslanik zašto nije formirana Agencija za lijekove RS, a ja ću ga podsjetiti da je tu odluku van snage stavio Ustavni sud BiH", naglasio je Višković, nakon čega se okrenuo ka odlukama visokog predstavnika, ističući da se u ovom slučaju ne radi ni o kakvoj odmazdi.

"Mi smo im od početka dopustili da rade to što rade. Ovaj posljednji (Šmit) nema nikakav legitimitet UN-a. Obaveza je da se glasa za ovo, da se u Službenom glasniku ne objavljuju odluke nekoga ko je 'de facto i de jure' nelegitiman. Ne zanima nas njegovo ime i prezime, odakle je i ostalo. Ti nemaš legitimno priznanje i odluke se neće sprovoditi u Glasniku. Vlada je dala svoje mišljenje, postoji ustavni osnov, ne remetimo nikakve evropske direktive i norme. Zato ne vidim razlog zašto da se ovdje raspravlja ko je profitirao ili ne. I ja sam jedan od onih u ovoj Narodnoj skupštini koji je dobio zabrane od tog predstavnika. Bio sam na toj listi četiri godine, bez ličnih dokumenata, niko me nikada nije pozvao zbog čega je to tako", poručio je Višković.

Premijer RS se potom osvrnuo na odluku Ustavnog suda od prekjuče.

"Jadna je zemlja gdje Ustavni sud BiH donosi neustavne odluke. Poslali su nam jasnu poruku, da im ne trebamo u BiH. Po katastru, ovo je naša zemlja, i tamo gdje ne žive Srbi. Odluka od prije dva dana vraća nas u 90-e godine, tada su poslanike Srbe preglasali i glasali o izlasku BiH iz tada zajedničke države", naveo je Višković, te dodao da "su i onda i sada isti nalogodavci na djelu".

"To je i tada trebalo istim onim strancima koji i danas mute vodu u BiH. Ništa se nije promijenilo što se tiče nalogodavaca. Samo je pitanje hoćemo li se predati mirno ili ćemo se na miran način boriti za Republiku Srpsku. Šta ako je sljedeća odluka imovina Republike Srpske. Kome onda treba Republika Srpska bez imovine, ako naša ognjišta nisu više naša", rekao je predsjednik Vlade RS.

Slaviša Marković, poslanik u Klubu PDP-a u NS RS poručio je da su u ovom slučaju predlagači zakona trebalo da budu predstavnici Vlade, a ne poslanici, ali da je saglasan da se radi o jako bitnoj temi, te da se o tome mora pristupiti sa velikim oprezom.

Srđan Mazalica, zamjenik šefa Kluba poslanika SNSD-a u NS RS, naglasio je da bilo jako važno da opozicija i vlast imaju zajednički stav, kao što je "tokom ranijeg nametanja odluka bio izmjena Poslovnika o radu Narodne skupštine RS". On je ponovio stav da brisanje odredbe iz zakona štiti ljude koji rade u Službenom glasniku, ukoliko ne budu objavljivali odluke visokog predstavnika u BiH. "A znate da je Šmit najavio da će uskoro izmjene Krivičnog zakonika BiH kojom se kažnjava svako ko ne provodi odluke visokog predstavnika. Znamo kako su ranije prolazili neki ljudi, poput sudije Milana Blagojevića. Bitno je da kažemo da Šmit ovdje nije legitiman, da njegove odluke nisu ustavne i zakonite", istakao je Mazalica.

On je dodao da danas trebaju biti doneseni zaključci koji se odnose na odluke Ustavnog suda BiH, po pitanju brisanja 39 Pravila, a koje se tiče plenuma za održavanje sjednica te pravosudne institucije.

Đorđe Vučinić, poslanik Kluba "Za pravdu i red", rekao je da od 66 potpisnika prijedloga za izmjenu Zakona, njih više od 20 nikada nije uzelo riječ u Narodnoj skupštini RS, pa ga je interesovalo da li će se oni javiti za riječ i objasniti zašto je ovo pitanje hitno.

"Danas je 692 drugi dan od kako je Kristijan Šmit na poziciji visokog predstavnika, a tek sada vam je ovo hitno. Ne kažem da nije bitno, ali ajde da demaskiramo zašto je hitno. A hitno je prečišćivač voda u Bilećkom jezeru. To je bitno i hitno", kazao je Vučinić.

On se potom okrenuo i u vezi sa visoki, predstavnikom.

"A što se tiče OHR-a, oni su smijenili 59 funkcionera SDS-a. Vi se gospodine Stevandiću možda i jeste borili protiv toga, ali nešto mi se ne čini da se SNSD borio za to. A ako nam je Šmit bitna tema, gdje su vam v. d. direktora, koji su to godinama. Vi pričate o nekoj sabornosti, a projekti vam stoje, obećanja... Sve ide u Banjaluku, a Hercegovinu ništa. Tu se gleda sabornost Republike Srpske", naglasio je Vučinić.

Dragomir Vasić, poslanik u Klubu SDS-a, kazao je da su odluke OHR-a godinama sporne za Republiku Srpsku.

"Najlakše mi je to objasniti na svom primjeru. Prva dva narodna poslanika koja su smijenjena odlukom OHR-a bi smo 2003. gospodin Đojo i ja. Pedi Ešdaun me nazvao i rekao da mi zamrzava sve dokumente, račune i sve ostalo. To je tada odmah objavljeno u Službenom glasniku, istom ovom o kome danas pričamo. Nedugo poslije toga dobio sam poziv Ešdauna da se sastanemo ovdje u Banjaluci. Čovjek je tražio da mu kažem gdje je Radovan Karadžić, da radim za njih i da će mi vratiti odmah sve. Ja sam odbio, a nakon nekoliko dana dobio sam pismo SFOR-a da dođem u bazu kod Bratunca, gdje sam trebao odgovarati na pitanja. To je trajalo šest sati. Devet nepunih godina su trajale sankcije prema meni. A kad je uhapšen Radovan Karadžić, prebačeno mi je da sam sarađivao sa Ratkom Mladićem umjesto toga", rekao je on i dodao da "ovdje, ako imate kičmu neko će te zakačiti".

Dodao je da i 20 godina nakon toga, umjesto da su tri konstitutivna naroda zajedno, OHR mijenja sve i postao je pravilo samom sebi. "Oni produbljuju odnose među narodima, šta će nam institucije na nivou BiH i Republike Srpske, ako odluke donosi jedan čovjek. Pa sve odluke koje su donijeli, u 99 odsto slučaja su bile protiv Republike Srpske. To su istrošeni političari, koji primaju nekoliko hiljada KM mjesečno", rekao je Vasić.