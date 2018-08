Stevandić: Mektić kvari sve odnose u BiH

Komentari: 1

John doe

kad su bile poplave nije se gledalo ko je ko i svi su pomagali svakome ali sad je problem sto mup rs sverca migrante od srbijanske granice do federacije i uzima migrantima dobru paru pa dodi i ekipi ne odgovara taj scenario da je sve pod kontrolom .. nego stevandicu de ti odgovori i demantuj ovu Mekticevu izjavu "Nenad Stevandić prvo neka da odgovor na pitanje ko je ubio policijskog inspektora Sušnicu jer se i on dovodi u vezu sa tim ubistvom i neka odgovori ko je sa crvenim kombijem pljačkao građane Banjaluke za vrijeme rata jer se i sa tim on dovodi u vezu. Dakle, kada rasčisti sa svojom prošlošću, a sumnjam da se očistiti može jer postoje sve pretpostavke da je on umješan i involviran u taj kriminal, onda on o nekome i nečemu može da sudi."