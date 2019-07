Stevandić: Na Istoku očuvan princip parlamentarizma

MOSKVA - Predsjedavajući Srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić izjavio je u Moskvi da je na Istoku očuvan princip parlamentarizma koji se oblikuje izbornom voljom građana i naroda, a ne oblikovanjem svijesti kroz moć novca i uticaja međunarodnih korporacija i fondova, što postaje praksa na Zapadu.

Stevandić smatra da se parlamentarizam na Zapadu počeo oblikovati izvan toga da predstavlja volju građana i naroda i da predstavlja volju i potrebe hedž fondova i međunarodnih korporacija koje posjeduju veliki novac i srazmjerno tome veliki uticaj koji koriste da oblikuju javnost i političku percepciju prema svojim potrebama.

"Žrtve ovakvih postavki su najčešće male zamlje u kojima paradoksalno velike zapadne demokratske države tolerišu društvene devijacije totalitarno-kriminalnog tipa sa nedemokratskim upravljanjem, jer su trenutno na zapadnom geopolitičkom kursu", rekao je Stevandić na Drugom međunarodnom forumu o razvoju parlamentarizma u Moskvi koji je organizovala Državna duma Ruske Federacije.

On je naglasio da se na sličan način oblikuje i liderstvo u zemljama zapadne demokratije i da se ono brzo troši, saopšteno je iz Srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

"Jedan od očitih primjera je bivši predsjednik Francuske Nikola Sarkozi. Zato se danas u zapadnom svijetu kroz krizu parlamentarizma i liderstva, i nejasne politike od ljevice i socijaldemokratije do desnog centra i krajnje desnice događa toliko nevjerovatnih političkih i ekonomskih lomova i nelogičnosti", rekao je Stevandić.

Govoreći o problemima i perspektivama parlamentarizma u odnosu na liderstvo i da li su demokratski principi ugroženi i izvitopereni, Stevandić je istakao da je na Istoku očuvan princip parlamentarizma koji se oblikuje kroz izbornu volju građana i naroda, a ne oblikovanjem svijesti kroz moć novca i uticaja međunarodnih korporacija i fondova.

"Uticaj nacionalnih država na Istoku nije za potcijeniti, ali je on, ipak, manji od uticaja međunarodnih korporacija na Zapadu. To što je taj uticaj manji ne znači da neće imati veće efekte. Liderstvo na Istoku je izvornije i trajnije sa više korijena u nacionalnim državama, ali i više demokratskog principa u volji naroda. Zato su istočna liderstva trajnija i jača, o čemu svjedoče primjeri predsjednika Rusije i Kine, ali i mnogih manjih zemalja. To primjećujem i u Republici Srpskoj iz koje dolazim", rekao je Stevandić.

On je poručio da u današnjem vremenu nove regulacije moći i uticaja u svijetu parlamentarizam mora zadržati važnu ulogu i ostati vjeran demokratskim principima.

"Svijet se mijenja brzo i neminovno, a što budemo bliže principima izvorne demokratije, bićemo i sugurniji u budućnost bez sukoba i ratova. Na nama je da pokrenemo aktivnosti u tom pravcu jer je to svrha, ali i zalog opstanka parlamentarizma", poručio je Stevandić.

"Naglašena je uloga parlamenata koji su različiti u različitim zemljama ali im je zajedničko sa biraju i kontrolisu vlast i da su najveći reprezentacije naroda i građana. Poruka je da razlike u državama i urefjeniima i statusu u parlamentima istoka i zapada i Afrike nisu prepreka za saradnju. Apostrofiran je zajednički interes da pored tih razlika učestvujemo u održavanju stabilnosti i razvoja u svijetu, a poruka je da saradnja nema altenativu. Jedan od tri dana foruma je posvećen Africi koja je često u sjeni istok zapad relacija a ima veliki potencijal kako u resursima ali i u broju stanovnika ali i država. Ovaj forum je jedan od najvećih u svijetu (800 parlamentaraca preko 230 zemalja)postao je već tradicionalan i učešće na njemu je veoma važno jer svi participiramo ciljevima mira i razvoja ,očuvanja planete, unapređenju kvaliteta života i zdravlja te promocija novih tehnologija posebno IT sektora", naglasio je Stevandić..

On je uoči otvaranja foruma razgovarao sa predsjedavajućim Komiteta za međunarodne odnose ruske Dume Leonidom Sluckim.

Drugi međunarodni forum o razvoju parlamentarizma okupio je više od 800 parlamentaraca iz 131 države.