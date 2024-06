Stevandić: Nema više kruga dvojke - sad je krug trojke

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da je na lokalnim izborima u Srbiji trijumfovala državotvorna ideja i čestitao listi Aleksandra Vučić. Stevandić je na društvenoj mreži "Iks" napisao "nema više kruga dvojke - sad je krug trojke".

"Nisam glasao na lokalnim izborima 2023. godine, jesam 2010. i 2011, ali su me vrijeđali autošovinisti, 2024. jesam i opet me vrijeđaju. Do njih je, a ne do glasanja", rekao je Stevandić, prenosi Srna. Predsjednik SNS-a Miloš Vučević rekao je sinoć da je lista okupljena oko SNS-a odnijela čistu i ubjedljivu pobjedu u gotovo svim gradovima i opštinama, osim u Tutinu, Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži.

@nenad_stevandic Нема више круга двојке сад је круг тројкe.https://t.co/fSHEZcHmMC — Уједињена Српска (@ujedinjenaSR) June 2, 2024

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.