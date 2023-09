Stevandić: Nisu bile postavljene barikade za Šmita, to je opasna laž

BANJALUKA – Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS, negirao je navode koje je danas iznio Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, da su bile spremljene barikade uoči njegove juče najavljene posjete Banjaluci.

"Ovo su neverovatne laži. Niti je bilo pripremljenih ni stavljenih barikada. Uostalom u Srpskoj je sloboda kretanja za razliku od FBiH normalna stvar a policija štiti sve građane i strance. Laži su posebno opasne kad su očigledne jer su najave novih problema. Jedino ako su psihogeno opravdane onda su manje opasne ali ne i bezopasne", napisao je Stevandić na mreži X, bivšem Tviteru.

Šmit je za N1 izjavio da su bile postavljene barikade da bi se spriječio njegov dolazak.

"Zbog čega su bile zatvorene neke ulice? Muzički festival je tek u petak. Ili se danima za to spremaju ili su pokušali da spriječe moj dolazak. Zamislite da se desio napad na mene ili da su mi zabranili ulazak u zgradu, i to pred kamerama, da me neko silom sprečava, da li bilo ko osim u Banjaluci vjeruje da bi se u Evropi neko radovao tome, možda bi se u Moskvi radovali. Imali biste situaciju koja bi izazvala krizne sastanke i ova zemlja bi bila dalje od Evrope. Ja sam mudro djelovao", rekao je Šmit.

Podsjećanja radi, Šmit je juče planirao posjetu Banjaluci, ali je ona naglo otkazana.

Predstavnici RS nisu htjeli da se s njim sretnu, a sastanak s njim nije otkazao jedino Ćamil Duraković, potpredsjednik RS.