Stevandić: Očekujem da razjasnimo mnoga pitanja u vezi s OBA

SARAJEVO - Član Zajedničke komisije parlamenta BiH za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) Nenad Stevandić izjavio je Srni da očekuje da na sutrašnjoj sjednici Komisije budu razjašnjena mnoga pitanja u vezi s ovom agencijom.

"Otvoriće se i nadam se razjasniti mnoga pitanja u vezi s OBA, njenim funkcionisanjem, glavnim inspektorom, diplomom direktora OBA Osmana Mehmedagića Osmice, kao i statusna pitanja u vezi s načinom rada, te prijevremenim penzionisanjem srpskih kadrova, dok se za druge kadrove to nije činilo. Vidjećemo da li postoji diskriminacija", rekao je Stevandić.

Stevandić je ocijenio da je dobro to što je rekao član Predsjedništva SDA Safet Softić da se imenovanja na koja se već dugo čeka trebaju rješavati u paketu, ali da se toga trebalo sjetiti malo ranije.

"Samo pitam se što se toga nije sjetio kada su odgađali imenovanja", rekao je Stevandić, te podsjetio na to da se mjesecima moralo čekati na imenovanja srpskog zamjenika ministra i ministra za ljudska prava i izbjeglice.

On je konstatovao da se "SDA nije sjetila paketa" kada je riječ o imenovanju direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH, na šta se čeka odavno.

"Tek kada je došlo do imenovanja direktora OBA, onda su se sjetili imenovanja u paketu bez obzira na to da li ima diplomu ili je nema. Ne mislim da mi Srbi treba da se bavimo diskriminacijom Bošnjaka i njihovih kadrova, ono što dobiju u raspodjeli, ali ne treba da dopustimo da oni to rade nama", poručio je Stevandić.