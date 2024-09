Stevandić: Ovdje Marfi i Šmit imaju svog kandidata, ali mi imamo Stefana brata

BRATUNAC- U Bratuncu postoje samo dva poblema. To su Ramiz Salkić, koji vara Bošnjake, i Lazar Podanović, koji vara Srbe. Niti Salkić treba da ima podršku Bošnjaka, niti Lazo treba da ima podršku Srba, izjavio je predsjednik Ujedinjene Srpske, dr Nenad Stevandić, na stranačkom skupu u Bratuncu.

"Bajden se povukao iz kampanje, javite i vi ovom vašem "Bajdenu" da se i on povuče. Ne mogu da rade stariji ljudi, koji su stalno živjeli na grbači naroda i uzeli sve što su mogli uzeti. I sada, kada treba da se bave unucima i penzijom, oni piju krv narodu. Mi hoćemo Bratunac kao centar Srba koji je pomiren, kome niko ne broji krvna ni politička zrnca. To mogu da urade mladi i neopterećeni ljudi. Nije Stefan Bojić izabran zato što smo mi htjeli da nekoga naturimo u Bratuncu, nego zato što je on mjera Bratunca. Nije Bratunac starački dom da ga vodi Lazar, nego je mlada srpska opština, da je vodi Stefan. Je li Stefan išao u ambasade, da ljubi skute nekom ambasadoru? Nije. Stefan je častan čovjek, pravi predstavnik svoga grada i naroda. Ovdje Marfi i Šmit imaju svoga kandidata, ali mi imamo Stefana brata", poručio je Stevandić.

On je naglasio da US nema potrebu da ratuje sa političkim partijama i da ni o SNSD nikad ne govori ružno kao Lazar Prodanović (sadašnji načelnik opštine i ujedno kandidat SNSD za novi načelnički mandat).

"Mi imamo potrebu da ujedinjujemo ljude, da se dogovaramo i da poštujemo to što dogovorimo. Budući da Srbija gleda u Bratunac kao ključnu tačku ove regije i da se sve na vas naslanja, od Milića, Vlasenice, Srebrenice, vi ste ključna regija Republike Srpske. I odavde do Romanije mora biti jak Bratunac. Bez vas je i Romanija bez leđa. U Bratuncu se mora projektovati, da staju ljudi, da se rađaju djeca", izjavio je Stevandić, praćen aplauzom.

Ujedinjena Srpska otvorila je kancelariju u Bratuncu, uz prisustvo predsjednika stranke, dr Nenada Stevandića, kandidata za izbore u Bratuncu i građana.

U spomen sobu palim borcima Vojske Republike Srpske položen je vijenac.

"Nažalost, da opštinska vlast nije takva kakva jeste, ovdje bi nas danas bilo više. U našoj opštini postoje ljudi koji prebrojavaju ko šta radi, lajkuje, ko s kim sjedi druži se. Nadamo se da će poslije 6. oktobra ta negativna praksa da nestane iz naše opštine. Što se tiče same kancelarije, vi dobro znate da je prava kancelarija US na teren i da smo mi već od juna prošle godine, znajući da ćemo imati podršku našeg predsjednika, izašli na teren, radili, radimo i danas i ova kancelarija će nam služiti samo do izbora, da se skupimo u njoj, da svedemo matematiku. A matematika je zasad na našoj strani. Ovo je samo jedan mali skup članova i simpatizera US. Prava i cenralna tribina biće održana 1. oktobra u Sportskoj dvorani Bratuncu", rekao je Stefan Bojić, kandidat za načelnika Bratunca.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.