Stevandić: Parlament legalizuje nezakonito prisluškivanje

SARAJEVO - Poslanik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je nakon 10 godina parlamentarnog rada prvi put doživio da najveći zakonodavni organ legalizuje nezakonite radnje i daje podršku nelegalnom prisluškivanju koje vrše otuđeni centri moći.

Stevandić je naveo da je, nakon nelegalnog snimka razgovora predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) Milana Tegeltije i člana VSTS-a Milijane Buhe, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine trebao da podrži zaključak da se zatraži od Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH da istraži te vidove nelegalnog prisluškivanja.

"Sam direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) rekao je da postoje otuđeni centri koji vrše nelegalno prisluškivanje i plasiraju u javnost. Nadležnost Parlamentarne skupštine je da garantujemo našim građanima i funkcionerima da ne mogu biti prisluškivani ili, ukoliko su tome izloženi, da se to mora adekvatno istražiti", rekao je Stevandić novinarima.

On je dodao da su za ovu inicijativu glasala samo tri poslanika iz Federacije BiH, tri su bila uzdržana, a 13 je bilo protiv.

"Dvotrećinskom većinom kolega iz Federacije je pozvano da se prisluškuje nezakonito, da će imati zaštitu parlamenta i da je to normalno i da čak ni parlament neće da obaveže nadležne komisije da to istraže. To je nešto najtragičnije jer govori o slomu države i potpunom nedostatku poimanja države na koju se pozivaju i o najgorem nedemokratskom principu", kaže Stevandić.

On je naveo da je za ovaj njegov prijedlog glasalo devet poslanika iz Srpske, da je troje bilo uzdržano i jedan poslanik je bio protiv.

"Samo 12 od 42 poslanika žele da se sazna ko to nelegalno prisluškuje i da nadležne komisije o tome obavijeste ovaj parlament. Ostali žele da zaštite nelegalno prisluškivanje", rekao je Stevandić i dodao da je kolege u parlamentu zamolio da iz ovoga izuzmu Tegeltiju i da bi se u toj situaciji mogli naći i Bakir Izetbegović, Denis Zvizdić, Dragan Čović, te, ukoliko se ne sankcionišu takve stvari, da se postavlja pitanje šta je sljedeće.

Stevandić je istakao da je to poziv na hajku, linč i ugrožavanje bezbjednosti.

"Ako nekoga možete nezakonito prisluškivati, onda ga možete napadati i fizički. Ovo je Rubikonov prag tolerancije prema nezakonitostima", smatra Stevandić.

On je dodao da to znači da bi svi privatno trebali da se bave svojom zaštitom.

"Ovo je potpuno pravno rasulo i poziv na bezakonje", upozorio je Stevandić i naveo da je urušeno osnovno načelo prava da se sankcionišu krivična djela i istražuje njihov počinilac.

Stevandić je izrazio nadu da će Tužilaštvo BiH biti savjesnije i da će istražiti cijeli slučaj, te upoznati javnost o tome koji su to otuđeni centri koji mogu nelegalno da prisluškuju i determinišu buduće političke procese, te da na taj način rasturaju državu.