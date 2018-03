Stevandić: Podrška Dodiku za srpskog člana Predsjedništva BiH

TREBINJE - Ujedinjena Srpska će na predstojećim opštim izborima podržati Milorada Dodika za srpskog člana Predsjedništva BiH, rekao je danas u Trebinju predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.

Nakon sjednice Glavnog odbora stranke, Stevandić je rekao da je Dodik autentični predstavnik Republike Srpske koga kandiduju autentični faktori koji vode politiku iz Srpske, dok je njegov protivkandidat iz Saveza za promjene "autentični kandidat političkog Sarajeva i međunarodne zajednice".



"To je ta razlika u konceptu o kome mi toliko pričamo i naravno da smatramo da će za interese Republike Srpske bolje raditi neko ko je politički kandidat iz Republike Srpske od nekoga ko je kandidat političkih faktora koje su podrška iz međunarodnih centara i federalnog dijela BiH", rekao je Stevandić.



Govoreći o očekivanjima Ujedinjene Srpske na predstojećim izborima, Stevandić je rekao da su ona sve veća i dodao da slijede velika okupljanja u gradovima Republike Srpske kako bi ispitali raspoloženje naroda i tome prilagodili svoju politiku.



Stevandić je rekao da su na sjednici Glavnog odbora iz Izborne jedinice tri za potpredsjednika Ujedinjene Srpske izabrali Milana Petkovića, aktuelnog predsjednika Gradskog odbora ove stranke u Banjaluci.



Petković je rekao da je njegovim izborom pokazano da je dato povjerenje mladim ljudima koji do sada nisu bili politički aktivni.



"Mi nismo preuzeli nikakve privilegije, već samo odgovornost. Mladi ljudi u budućnosti moraju da preuzimaju odgovornost za svoju budućnost i postupke", rekao je novinarima Petković.



Potpredsjednik Ujedinjene Srpske Mijat Šarović, koji je i predsjednik Gradskog odbora ove partije u Trebinju, istakao je da ovaj odbor, ali i cijela Ujedinjena Srpska očekuje uspješan rezultat na izborima u 2018. godini.



On je istakao da je zadovoljan brojem članova u Gradskom odboru Trebinje, ali i u drugim odborima u Izbornoj jedinici devet, koji se svakim danom povećava, a koji čine mladi i obrazovani ljudi.



"Osnovali smo odbore u svim lokalnim zajednicama u ovoj izbornoj jedinici, osim u Višegradu i Novog Goraždu, što će biti završeno u narednih mjesec dana, rekao je Šarović.



Rukovodstvo Ujedinjene Srpske kaže da su definisali većinu lista za Narodnu Skupštinu Republike Srpske.



Sjednici Glavnog odbora Ujedinjene Srpske prethodila je sjednica Gradskog odbora Trebinje.