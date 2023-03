Stevandić: Pokrenuću postupak jer je Vučinić glasao umjesto Vukanovića

​BANJALUKA - Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, poručio je da će pokrenuti postupak protiv Đorđa Vučinića, poslanika Pokreta "Za pravdu i red" jer je, kako tvrdi, tokom glasanja na sjednici parlamenta Vučinić glasao umjesto svog partijskog šefa Nebojše Vukanovića, koji u tom trenutku nije bio u sali.

Vučinić je sa druge strane priznao da je pogriješio i povrijedio Poslovnik NS RS, da prihvata kaznu koja mu bude propisana, ali je istovremeno poručio i da je Stevandić trebao ponoviti sporno glasanje.

Podsjetimo, poslanici u Narodnoj skupštini RS nisu podržali prijedlog Kluba poslanika SDS-a da Milan Petrović bude novi potpredsjednik republičkog parlamenta, a sjenu na taj događaj bacio je incident u kome je poslanik Đorđe Vučinić glasao umjesto Nebojše Vukanovića, iskoristivši Vukanovićevu karticu.

Stevandić je tom prilikom poručio da se radi o teškom krivičnom djelu i da će Vučinić biti procesuiran jer niko nema pravo da glasa u tuđe ime.

O spornom pitanju Stevandić je govorio i danas na pres konferenciji.

"Lažno glasanje, glasanje u tuđe ime, zloupotreba. Ja ću to prijaviti. Vučinić je zloupotrebio tuđe pravo glasa u parlamentu. Glasao je za Vukanovića, dok on nije bio u Sali", poručio je prvo predsjednik Narodne skupštine RS, nakon čega se osvrnuo na izbor Petrovića za potpredsjednika parlamenta.

"Naravno da najvećoj opozicionoj stranci pripada mjesto potpredsjednika skupštine. Ja sam zbog digniteta NSRS i svog ličnog glasao za gdina Petrovića. Što se tiče glasanja mladog poslanika Vučinića, svako je slika svog ponašanja", rekao je Stevandić, nakon čega je podigao ton, jer je poslanik Pokreta "Za pravdu i red" prisustvovao njegovom obraćanju i isto snimao telefonom, te želio da ukaže da je i Stevandić povrijedio poslovnik jer nije ponovio glasanje.

To je izrevoltiralo predsjednika Narodne skupštine RS.

"Ma nemoj sad da te izbacim napolje. Jer ovo je mjesto za novinare. i ne možeš da me ometaš dok ja ovdje držim preskonferenciju, je li ti jasno. Prestani komunicirati sa mnom i nemoj nikoga da ometaš. Izađi napolje. Odmah izađi napolje. Ajde balavac izađi napolje, ovo je za novinare nije za narodne poslanike", rekao je Stevandić, na šta Vučinić nije ostao dužan, te mu je poručio:

"Možete li sakriti tu mržnju prema meni", odgovorio je Vučinić, koji je u svom ranijem obraćanju za medije priznao da je tokom glasanja napravio grešku.

"Ja jesam pogriješio, priznajem, nisam trebao to da uradim. Ali je laiku jasno kako bi Vukanović glasao. Ali ovdje se sjena baca na to da vladajući nisu glasali da najveća opoziciona stranka mora da ima potpredsjednika NSRS", rekao je Vučinić.

Takođe, on je pročitao član Poslovnika NS RS koji govori o zloupotrebi poslovnika elektronskim glasanjem i prema kome je u tom slučaju bilo potrebno ponoviti glasanje, što predsjednik parlamenta Nenad Stevandić nije uradio.

"Prema poslovniku, u ovakvoj sutuaciji ponavlja se glasanje, a poslanik se udaljava sa sjednice. Mi smo odmah tražili da se ponovo glasa, Stevandić to nije učinio nego me je optužio kao da sam kriminalac. Ovo jeste moja mladalačka greška, koja sigurno nije bila iz zle namjere. Udaljio sam se sam sa sjednice. Priznajem ako je bilo krivičnog djela, evo tu sam, uhapsite me odmah, nije nikakav problem. Ako je ovo najviše što mogu da nam nađu, sretno im bilo", rekao je Vučinić.

Nebojša Vukanović, predsjednik Pokreta "Za pravdu i red" priznao je da je u ovom slučaju prekršen Poslovnik, dodavši da prihvataju sankciju kakva god bude.

Kako je rekao novinarima, u tom trenutku je izašao ispred Narodne Skupštine RS, ne znajući da će uskoro glasanje.

"Kasnio sam možda deset sekundi. Ja sam u diskusiji rekao da ćemo mi podržati gospodina Petrovića za potpredsjednika NS RS. Đole je napravio grešku, za koju sam ja kao predsjednik Kluba najodgovorniji, jer ipak on ima tek par mjeseci staža i iskustva. Mi smo pogriješili, prekršili smo Poslovnik. Greška se priznaje, kakva god bude sankcija mi smo spremni da je prihvatimo. Nije bilo zle namjere. Nismo pape, griješimo", kaže šef kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.