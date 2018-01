Stevandić: Pokušavaju da odstrele Dodika i mene jer smo najjači

SARAJEVO - Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je, komentarišiću navodne spiskove “nepodobnih Srba”, rekao da je to netačna i podmukla priča, te da mu je logično što su poslije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, uslikali i njega, jer oni traže način da pokušaju da odstrele one za koje smatraju da su trenutno najjači.

"Od momenta kada su me ocijenili kao veliki faktor koji neće dozvoliti da oni ostvare ikakav izborni rezultat, jer su nas prevarili u konceptu nakon izbora 2014. godine, stalno doživljavam neku vrstu podmetanja i spinovanja. Sa ovim tvrdnjama neće me spriječiti u napredovanju, koje je evidentno i za mene i za Ujedinjenu Srpsku. No, logično mi je što su poslije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, uslikali i mene, jer oni jednostavno traže način da pokušaju da odstrele one za koje smatraju da su trenutno najjači", ističe Stevandić, koji je predsjednik Ujedinjene Srpske.

On je naglasio da mu takvi navodi imponuju jer ga, kako kaže, tretiraju kao političkog kapitalca.

"S druge strane, neugodno mi je, jer to izaziva prilično veliku mučninu kod građana koji nisu informisani o čemu je stvarno riječ", rekao je Stevandić za sarajevski portal "Vijesti".

On je ocijenio da se SDS, osim bombastičnih neistina i dezinformacija, ne bavi nikakvom drugom politikom, posebno ne ozbiljnom.

"Najveća laž o paravojnim formacijama razbila se u paramparčad, a za tu laž nisu mogli naći nikakve dokaze. Da bi se smanjila šteta od te laži, sada se sve svodi na to da se pokušava pričati o nekim crnim spiskovima, listama, batinašima koji će, kao, ganjati ljude iz opozicije. To je isto kao kada djecu plašite babarogama", istakao je Stevandić.

Prema njegovim riječima, ovakvo ponašanje je neozbiljno i neinteligentno.

"Ne postoje nikakve crne liste. Neki ljudi su svojim djelovanjem i svojom politikom sebe upisali kod naroda na mjesto na listi za koju neće glasati. To su jedine liste koje postoje", naglašava on.

Govoreći o istraživanju javnog mnjenja koje je uoči izbora proveo Savez za promjene, Stevandić je rekao da "pošto su vidjeli da stoje katastrofalno i da je gotovo nemoguće da ostvare ikakav rezultat na izborima, pribjegli su senzacionalističkim nastupima kako bi privukli pažnju ili probudili neku vrstu percepcije kako ih neko treba žaliti, štititi ili im pomoći".

"Mislim da će nastaviti da rade ovaj posao i da traže neke nove senzacionalističke povode. Do sada se pokazalo da je sve to laž", zaključio je Stevandić.