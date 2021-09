Stevandić: Političko Sarajevo ulazi u spiralu izazivanja sukoba

SARAJEVO - Predjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je da "političko Sarajevo ulazi u spiralu izazivanja sukoba i političkog ludila u kojoj se gubi svaki kontakt sa realnošću, narušavaju nacionali odnosi i od BiH stvara regionalni problem".

"Proizvodnja sukoba unutar BiH, zavađanje entiteta i konstitutivnih naroda, a potom i proizvodnja sukoba sa Srbijom i Hrvatskom potpuno je od realnosti izolovala rukovodstvo SDA, a u taj krug spadaju Željko Komšić, Bakir Izetbegović, Šefik Džaferović i Bisera Turković", rekao je Stevandić Srni.

Povodom preporuke Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara državljanima BiH koji su, kako je navedeno, "na bilo koji način bili uključeni u odbranu BiH od 1992. do kraja 1995. godine", da do daljeg ne putuju u Srbiju, Stevandić je rekao da niko do sada nije više činio na uništavanju BiH Džaferovića, Komšića, Turkovićeve i Izetbegovića.

"Građani BiH koje oni sada pozivaju da ne putuju u Srbiju uglavnom su vakcinisani u Srbiji i tada ih nisu slušali, a mnogi od njih traže državljanstvo Srbije jer ne žele da se identifikuju sa državom koju oni vode u potpunu izolaciju", istakao je Stevandić.

On ističe da je jednako tako i sa poslovnom zajednicom koja mahom bježi iz Sarajeva.

"Očito da ne razumiju mnogo štošta. Biće da je istina ono što su analitičari davno primijetili da je Bakir Izetbegović čovjek sukoba i rata, a ne čovjek saradnje i mira. Uostalom, on najviše i govori u BiH o ratu", zaključio je Stevandić.