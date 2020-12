Stevandić: Prijetnje sankcijama Dodiku su alibi za mijenjanje statusa RS

SARAJEVO - Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da prijetnje sankcijama međunarodne zajednice prema srpskom članu i predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku predstavljaju samo alibi za mijenjanje statusa Republike Srpske.

Lider Ujedinjene Srpske podsjetio je kako su prošli pojedini političari koji su bili favoriti Zapada, naglašavajući da bi opozicija trebalo da razumije da je neophodno graditi jedinstvo u Republici Srpskoj.

Na pitanje da li vjeruje pravosuđu u BiH i da li se protiv lidera Ujedinjene Srpske vodi ikakav pravosudni proces, Stevandić je za N1 rekao da protiv njega ne postoji nikakav aktivni proces, ali da ima podmetanja i kuloarskih stvaranja nesigurnosti kako bi prestao voditi politiku na način na koji to čini.

"Svaki Srbin koji se izdigne biće jednog dana targetiran bilo kao ratni zločinac ili kriminalac", rekao je Stevandić.

Komentarišući ostavku predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milana Tegeltije, Stevandić je rekao da time nije upaljeno nego je ugašeno svjetlo u pravosuđu.

"Mislim da se nismo držali principa jednakosti, odnosno Tegeltija je izveden pred linč i da mu je presuđeno mnogo prije nego što je podnio ostavku, a da su metode koje su tom prilikom korištene kriminalne i protivzakonite", rekao je lider Ujedinjene Srpske za N1.

On je ukazao da su te kriminalne i protivzakonite metode naišle na odobravanje stranih faktora i OHR-a.

"Čim se jednom kriminalnom metodom pokušava riješiti nešto drugo što nazivate kriminalnim poretkom, pravite novu kriminalnu organizaciju", rekao je Stevandić.

Stevandić smatra da ako se može nekažnjeno ilegalno snimati i to plasirati u javnosti, to znači da je legalizovano nelegalno prisluškivanje.

"Svi mi sad možemo da se bavimo obavještajnim i paraobavještajnim radom ili je vrijeme da kažemo da je sve to dozvoljeno samo u jednom slučaju, ako je onaj ko se targetira Srbin, onda nije bitno je li kriv, ružan, ćelav, onda je to sve dozvoljeno", istakao je on.

On je napomenuo da obični poslanici ne mogu da naređuju ni sudijama, niti tužiocima šta da rade, kao što se upravo sada dešava.

"Sada se naredilo iz političkog ambijenta da se odstrani Tegeltija. Očigledno je da je to dogovor SDA i određenih stranih faktora", smatra Stevandić ističući da to predstavlja početak dešavanja koja se usmjeravaju na Republiku Srpsku.

On je naveo da su napadi na Tegeltiju, a ranije na Dodika, samo alibi i dio projekta usmjerenog protiv ustavno-pravnog poretka, dejtonskog statusa i dostignuti nivo suvereniteta Republike Srpske koji su političari bošnjačkog establišmenta uspjeli usaglasiti sa nekim stranim centrima i da dobiju neku vrstu saglasnosti.

To ne znači da ćemo mi da se predamo i da podlegnemo tome da omogućimo neku izdajničku politiku unutar Republike Srpske. Mi ćemo se časno boriti za evropske vrijednosti da se ne mogu ljudi nelegalno prisluškivati, da se ne mogu putem medija satanizovati i izbacivati sa funkcija čak iako su krivi, bez odluka tužilaštva i suda, dodao je Stevandić.

Kada je riječ o korupciji, lider Ujedinjene Srpske je naveo da su dvije trećine afera i finansijskih prevara vezane za Federaciju BiH.

"Zašto se onda kada se traži neka antikorupciona akcija sve usmjerava na Republiku Srpsku. Zašto u FBiH nisu otvorene te teme", upitao je Stevandić.