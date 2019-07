Stevandić: Probošnjačka politika ne želi mostove

BANJALUKA - Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić istakao je da je stav ove stranke da su mostovi potrebni jer povezuju ljude i utiču na razvoj, te da tu objektivno nema mjesta za opstrukciju.

Stevandić je istakao da je suština da probošnjačka politika ne želi mostove.

"Onaj most u Bratuncu opstruišu iako je napravljen, Pelješački most žele spriječiti da se gradi, za Gradišku ili Svilaj baš ih briga", naveo je Stevandić.

On je ocijenio da je to jedna vrsta ksenofobije koja ide ka samoizolaciji i lošim odnosima prema Srbiji i Hrvatskoj, ali i prema Kini koja gradi Pelješački most, saopšteno je iz Ujedinjene Srpske.

"Smatramo da je rješenje graditi mostove i pametnim odnosom Hrvatsku navodimo da gradi onaj u Gradišci, preko podrške onom u Pelješcu", rekao je Stevandić.

Valjda je bolje, dodao je on, pametnom politikom dobiti dva mosta, nego destruktivnom politikom izgubiti oba.

"Ujedinjena Srpska smatra mostove potrebnim jer povezuju ljude i utiču na razvoj i tu objektivno nema mjesta za opstrukciju. To razumije i većina naroda Republike Srpske i naša politika jeste podrška toj velikoj većini koja nas je i izabrala", naveo je Stevandić.

Članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić preglasali su na sjednici Predsjedništva srpskog člana Milorada Dodika usvojivši sa dva glasa "za" i jednim protiv zaključak o zvaničnom stavu BiH u vezi sa nastavkom izgradnje mosta Komarna-Pelješac, nakon čega je Dodik najavio pokretanje mehanizma zaštite vitalnog entitetskog interesa.

Narodna skupština Republike Srpske danas će se na posebnoj sjednici izjasniti o potvrđivanju Dodikove izjave.