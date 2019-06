Stevandić: SDA teži da napravi šerijatsku organizaciju u BiH

BANJALUKA - Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da SDA teži da napravi pravu šerijatsku organizaciju u BiH, odnosno da isti ljudi budu izvršna, zakonodavna i sudska vlast, a da u tome ima podršku lojalnih ministara u starom sazivu Savjeta ministara.

Stevandić smatra da iz Sarajeva stavljaju metu na Republiku Srpsku, a da je pokretanjem protesta iz Banjaluke dodatno trebalo opteretiti, te da taj proces ima zajedničku pozadinu sa onim kojim se na niovu BiH onemogućava izborna volja građana.

On je dodao da ljudi imaju pravo na proteste, ali smatra da je koincidencija da se to dešava u ljetnom periodu kada ih malo ko organizuje, a jedna od stvari sa kojima su povezani jeste da se pruži alibi ljudima u Sarajevu da korespondiraju sa starim Savjetom ministara. Stevandić je rekao na konferenciji za novinare u Banjaluci da to znači da se ne dozvoli formiranje novog saziva legitimno izabranim predstavnicima iz Srpske, odnosno koaliciji SNSD-a, SP, DNS-a i Ujedinjene Srpske, koja insistira na formiranju komisija za izbor i imenovanja. On je ocijenio da je nedavna sjednica parlamenta BiH, kojoj su prisustvovali predstavnici Saveza za promjene, sazvana isključivo da bi bila bačena ljaga na Srpsku, koja insistira na sprovođenju zakona. “Žao mi je da će ljudi, koji to ne razumiju, dobro poslužiti lideru SDA Bakiru Izetbegoviću da nađe alibi za rad starog Savjeta ministara i da i dalje isključuje Srpsku iz odlučivanja na nivou BiH, iako je to prema izbornim rezultatima i broju poslanika u Predstavničkom domu i Domu naroda bilo očekivano i normalno”, naveo je Stevandić. On je naveo da SDA ima “odličnu reprezentaciju Republike Srpske u Sarajevu” koja nije rezultat izborne volje već njihovih potreba i da će koliko bude moguće produžiti rad starog Savjeta ministara u kojem ima lojalne ministre. Stevandić je dodao da bi predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić trebalo da u avgustu preuzme mjesto kopredsjedavajućeg u Parlamentarnoj skupštini BiH, tako da bi bio predsjednik i zakonodavnog i izvršnog tijela, što govori da su otišli predaleko i da je sva krivica na njima. “Nedostaje im jedino da žpoklopež Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/, pa da imamo pravu šerijatsku organizaciju u BiH, odnosno da isti ljudi budu i izvršna i zakonodavna i sudska vlast, što nije zabilježeno u evropskoj praksi”, naveo je Stevandić. On je istakao da je afera sa VSTS-om otvorena upravo zbog toga jer je SDA spremna da žrtvuje sve za svoje političke projekcije, te napomenuo da je takvih afera “bilo i ranije, u vrijeme nekadašnjeg predsjednika Suda BiH Meddžide Kreso, pa to niko nije dovodio u vezu sa funkcionisanjem BiH”. “Kao parlamentarac bih veoma rado učestvovao u novoj vlasti koja će raditi po zakonu i imati predstavnike izborne volje srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda. To što su Bošnjaci uspjeli manipulacijama i inženjeringom da izaberu podobnog Hrvata ne znači da ćemo im mi dozvoliti da izaberu podobnog Srbina sa predsjedavajućeg Savjeta ministara. Ali, oni imaju žstarogž Srbina koji im je podoban i moguće su sve vrste kombinacija”, rekao je Stevandić. On smatra da ovo vodi BiH u krizu, čiji je jedini uzrok projekcija BiH po mjeri SDA. /kraj/kup/msb/fot