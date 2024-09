Stevandić: Sa velikom čašću i poštovanjem krećemo sa kampanjom iz Brčkog

BRČKO - Ujedinjena Srpska je kampanju za lokalne izbore počela iz Brčko distrikta, gdje je predsjednik stranke, dr Nenad Stevandić, simbolično zalijepio prvi plakat.

Stevandić je poručio da je lako izabrati za koga treba glasati na ovim izborima.

"Sa velikom čašću i poštovanjem krećemo sa kampanjom u Brčkom. To je jedan od naših najbolje organizovanih odbora. Čast nam je da pokazujemo tu vrstu snage i poštovanja. Moramo da poručimo da Republika Srpska treba još više da bude u Brčkom, da još više pažnje posvetimo distriktu koji je kondominijum, zajedničko vlasništvo Republike Srpske i Federacije BiH. To treba da pokazujemo svaki dan", izjavio je Stevandić.

Što se tiče učešća u vlasti, naglasio je da želi da Republika Srpska dobije još bolju reprezentaciju u Brčkom.

"Želimo više prostora za Ujedinjenu Srpsku jer politike koje mi vodimo su one koje su na korist građanima. Mi osjećamo iste probleme kao i građani. Nismo se odrodili, ne živimo na nebesima, nego čvrsto na zemlji. Siguran sam da imamo najbolju prezentaciju u političkom smislu u Brčko distriktu", zaključio je Stevandić.

Dražen Vrkavčević, nosilac liste Ujedinjene Srpske za Skupštinu Brčko distrikta, poručio je da je danas veoma bitan dan.

"Bitan nam je jer je sa nama naš predsjednik Nenad Stevandić. To znači puno za nas, podrška Republike Srpske, podrška predsjednika. Mislim da to znači mnogo i svim građanima distrikta. Na listi imamo 33 kandidata, Ujedinjena Srpska će i dalje težiti da radi dobar posao, da pomažemo građane, da se brinemo za opstanak ljudi u našem gradu i okolini. Trudićemo se da budemo kao i do sada. Ujedinjena Srpska za ujedinjeno Brčko", rekao je Vrkavčević.

