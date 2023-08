Stevandić: Sankcije su privremene, a Republika Srpska je vječna

BEOGRAD - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je danas da će rukovodstvo Srpske istrajati u borbi za poštovanje zakona i Ustava bez obzira na sve pritiske, tužbe i sankcije.

Stevandić je ocijenio da je upornost i istrajnost Republike Srpske u principijelnoj borbi za očuvanje Ustava, zakona i Dejtonskog sporazuma Srpsku i dovelo u poziciju da onaj ko neće da popusti dobije sankcije.

"Međutim, mi smatramo da su sankcije privremene, a da je Republika Srpska vječna", rekao je Stevandić za Televiziju Pink.

Govoreći o optužnici koju je Tužilaštvo BiH podiglo protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog neizvršavanja odluka Kristijana Šmita, Stevandić je ocijenio da je riječ o nelegalnom i nelegitimnom potezu, dok je pozicija Srpske pravno legitimna.

"Ovo što se radi je pokušaj da se možda upotrijebi neka fizička sila. Sve što se radilo u Republici Srpskoj je parlamentarna odluka i nije nikakav Dodikov hir. Odluku zbog koje hoće da tuže Dodika podržala je većina poslanika, među kojima su i poslanici iz opozicije. To je znak da se ide na nasilje", smatra Stevandić.

Prema njegovim riječima, Dodikova porodica je deset godina pod strašnom torturom, ali je uspjela politički da preživi.

"Oni koji to rade došli su do kraja, jer nisu uspjeli da stvore podobnu opoziciju koja bi došla na vlast i da posvađaju Srpsku sa Srbijom, niti da to riješe nametnutim zakonima nelegalnog visokog predstavnika. Došlo je vrijeme da oni smatraju da je najbolji način za njih da Dodika nekako uklone. I zato su izmislili optužnicu", ocijenio je Stevandić.

On je istakao da Republika Srpska nema antiamerički stav, niti ima problem sa Amerikom, već sa hirovima dijela američke administracije.

Stevandić je ukazao da oni koji pritiskaju Republiku Srpsku hoće da ona postoji samo pravno, ali da nema nikakve mehanizme, da se ništa ne pita i da bude pretvorena u praznu ljušturu.

"Mi moramo da branimo svoja prava i svoju zemlju. Najvažnije je da mi, Srbija i Srpska, imamo sabornost i jedinstvo i da ne ugrožavamo tuđa prava, ali da ne damo na sebe. Moramo da budemo istrajni, da se čuvamo, da ne napravimo neku grešku i čekamo da dođe naše vrijeme", rekao je Stevandić.

On je naglasio da, za razliku od Republike Srpske, međunarodna zajednica ne pritiska Federaciju BiH (FBiH) za bilo šta.

"Da se ovaj nemili događaj iz Gradačca desio u Republici Srpskoj, već bi neko tražio da se ukine Republika Srpska. Od vlasti u FBiH se ne traži odgovornost za taj zločin, iako ga je izvršio čovjek, za koga je dokazano da je bio nasilnik koji je imao institucionalnu zaštitu", ukazao je Stevandić.