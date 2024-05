Stevandić: Srbi su opet na pravoj strani istorije

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da usvajanje rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN pokazuje da su Srbi opet na pravoj strani istorije.

"Ovaj put Srbi ulaze u novo doba lišeni iluzija da postoji pravda, poštovanje, razumijevanje i ravnopravnost", rekao je Stevandić Srni.

Stevandić je rekao da će Srbi za sve morati da se izbore, ističući da je za sada dvije trećine svijeta na srpskoj strani.

"Ovo više nije svijet koji nema alternative i mi ćemo ovu baklju slobode i nezavisnosti koju je i u naše ime predsjednik Srbije Aleksandar Vučić držao u UN držati visoko", istakao je Stevandić.

On je napomenuo da su članice EU koje su glasale protiv rezolucije ili bile uzdržane Kipar, Grčka, Slovačka i Mađarska.

"Ovo pokazuje da EU više nije jedna zemlja, već mnogo više zemalja. Front nezavisnih i slobodnih ljudi će da se širi, a oni koji su potkupljivi i oni koji su spremni da trpe ucjene, njih će svakim danom biti sve manje", ukazao je Stevandić.

On je izrazio očekivanje da će srpski narod u Crnoj Gori dostojno i dostojanstveno pokazati šta misli o ovom sramnom i nepredviđenom postupku Crne Gore da Grčka i Kipar pokažu Crnoj Gori šta je to čojstvo i junaštvo, a da oni pokažu Srbima šta je to bratoubilaštvo.

"To nije nešto što može lako da se izdrži", dodao je Stevandić.

On je istakao da su Srbi u Generalnoj skupštini UN otvorili novo doba svjeske politike, razotkrili da postoje ljudi koji glasaju pod ucjenom ili potkupljivanjem, jer UN imaju 190 članica sa pravom glasa, a ukupno 193.

"Za rezoluciju je glasalo 84. Protiv je bilo 19, uzdržnih 68 i od onih koji su bili prisutni bilo ih je više od ovih koji su glasali za. Kada se tome doda 19 koji nisu glasali, imamo 106 država koje nisu glasale za rezoluciju ili 56 odsto članica UN", naveo je Stevandić.

On je dodao da je to više od dvije trećine svjetske populacije.

