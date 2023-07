Stevandić: Srpska nije izvor problema, Šmit i Ustavni sud BiH generator problema

BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Srpska nije izvor problema, već mjesto na kojem se donose odluke koje pozivaju na domaći dogovor i pronalazak rješenja te da u Banjaluci nisu izglasani akti o secesiji, već oni koji omogućavaju relaksaciju i pozivaju na dijalog i dogovor.

Stevandić je ukazao da se tako nešto desilo i na nedavnoj sjednici dvije entitetske vlade, na kojoj su započeti domaći dogovori, što Srpska vidi kao model odnosa za budućnost, ali da je samo poslije tri dana od te sjednice došle sporne odluke OHR-a.

"To sve objašnjava. Ne dozvoljavaju da se sami dogovorimo. Ne odgovara im da se priča o investicijama, o povratku mladih, zapošljavanju i rastu BDP-a", rekao je Stevandić za "Politiku".

Stevandić je ukazao da će Srpska, ako njeno postojanje bude ugroženo, biti prinuđena da donosi zakone koji će imati pravni legalitet i koji će se primjenjivati na njenoj teritoriji, dok će sasvim drugi zakoni važiti u Federaciji BiH.

"Imaćemo praktično dvije zemlje. To ne priželjkujem, već se nadam da će biti pametni u međunarodnim centrima, što uključuje i neophodnu katarzu u EU, koja ovdje treba da zamijeni OHR", rekao je Stevandić.

On je naveo da je nesporno da je nelegalni visoki predstavnik generator sukoba i nesporazuma u BiH i izvor svih problema i kriza, kao i Ustavni sud BiH, jer ne počiva na dejtonski principima, te da su svi potezi Narodne skupštine Srpske reakcija na odluke koje donose te institucije.

Prema njegovim riječima, treba da se imenuju domaće sudije u Ustavnom sudu BiH i da se sprovode domaći zakoni te da niko nikome ne koči razvoj.

Stevandić je rekao da pokušaj osporavanja imovine Republike Srpske predstavlja svjesno izazivanje krize i sukoba, te dodao da imovinu entiteta već dijele granice koje su plod međunarodnog dogovora.

Govoreći o odlukama Narodne skupštine Srpske koje nailaze na ljutnju na Zapadu, Stevandić je rekao da Srpska mora ostati jedinstvena i uporna i da "ne smije biti pukotina među Srbima".

"Moramo sačuvati odlične odnose sa Srbijom i svoju neutralnost. Imamo otvorene komunikacijske kanale čak i sa zemljama koje nas stalno kritikuju", rekao je Stevandić.

On je istakao da će Srpska nastaviti da nudi rješenja koja će uvijek biti zasnovana na dejtonskim principima, a to znači da nijedna odluka ne smije da bude donijeta preglasavanjem, bez saglasnosti tri naroda i dva entiteta.

"Upravo su to radili visoki predstavnik i Ustavni sud BiH. Mi to razumijemo kao nastojanje da se ovdje provociraju krize i sukobi. Na to reagujemo pametno i nećemo dozvoliti da budemo okrivljeni za ono što je neko drugi smislio", naveo je Stevandić.

On je rekao da ne vjeruje da će uspjeti pokušaji kriminalizacije predsjednika Srpke Milorada Dodika, te ocijenio da udar na Republiku Srpsku, osim napada na njene vrijednosti, jeste i udar na demokratsko društvo.

Stevandić je rekao da Zapad želi da predsjednika Republike Srpske predstavi kao figuru koja krši Dejtonski sporazum, pri čemu im je Dodik samo alibi da se dovrši posao obesmišljavanja i obezvlašćivanja Srpske.

"Manji dio opozicije to ne razumije, pa još daju podsticaj alibiju međunarodnog faktora. Dodik ima najveći politički kapacitet i vuče najveći broj konaca. Ali to pripada političkom spektru. U pravnom spektru, ni Dodik ni Srpska nikada nisu donijeli odluke o disoluciji. Nijedna institucija Srpske nije donijela odluku o otcjepljenju", rekao je Stevandić.

Prema njegovim riječima, čak i kada bi Kristijan Šmit smijenio Dodika, Srpska to ne bi objavila, jer to nema legalitet, a ako nema legalitet, imenovanja i njegove odluke su nelegalne i ne mogu da se objave u Službenom glasniku Republike Srpske.

"Srpska je ta koja čuva pravni poredak u BiH. Sve akcije iz Srpske su zasnovane na pravu i to svi dobro znaju. Zato su prešli na drugu strategiju - zloupotrebu Ustavnog suda", istakao je Stevandić.

On je istakao da odluke Srpske treba pažljivo čitati, jer se u njima traži da se izaberu sudije Ustavnog suda BiH, jer je tako predviđeno, ali da za to nema volje kod Bošnjaka koji sudije tog suda mogu da koriste za atak na Srpsku.

"U pozadini je srbofobija, a ne zajednički razvoj", kaže Stevandić.

On je naveo da Šmit nametanjem zakona koji inkriminiše one koji ne poštuju njegove odluke, kao i odluke Ustavnog suda, želi da upotrijebi domaće institucije za izazivanje krize i to nametanjem zakona.

"Oni koju budu prihvatili da sprovode takve zakone, mogu da naprave poremećaj mira. Zato je Dodik najavio da će u NJemačkoj tužiti Šmita za lažno predstavljanje, ali i za narušavanje mira, a to je najveći zločin", istakao je Stevandić, dodajući da se u Srpskoj, osim pravnog poretka Republike Srpske i BiH, čuva i mir.

On je dodao da razumije frustraciju Bošnjaka što samo oni nemaju svoju državu, te ocijenio da postoji prikriveni cilj da se preko geopolitičke osovine, koju drže Amerikanci i Britanci, posredstvom OHR-a i stranih sudija, isposluje neka supremacija Bošnjaka.

"Ali to ne može i neće ići preko leđa druga dva naroda i može samo silom da se desi. To ne žele ni Hrvati, koji su u zadnje vrijeme bili zavisni od Srba i čiju poziciju smo štitili samo zato da ne bismo mi došli na red, a ne zato što smo u ljubavi s onima koji često pokazuju proustaške stavove", rekao je Stevandić.