Stevandić: Srpska se mora zaštititi od priliva migranata

Jednostavno naški

Mnogo moćnije zemlje nisu riješile problem zaštite svojih granica. Ovdje treba mudrost, a ne priča g. Stevandiću. Ovdje ne treba puška, pištolj ili bomba već glava, osmjeh, autobus, čaj i veliko sretno. Naravno, ukoliko ne želite izvršiti opštu mobilizaciju u RS i zaposjesti granice preko kojih idu migranti. Čini mi se da su to baš one koje pokriva RS. G. Stevandiću, propratite migrante do granice sa Hrvatskom, nasmješite se i zaželite im sretan put. Njih je muka natjerala, i mi smo bili izbjeglice, a koliko je politika u sve to upetljana - jasno nam je. Onoliko koliko i Vi svojim izjavama doprinosite da i građani RS krenu u Evropu, za ovom grupom izbjeglica, ali u drugom ešalonu.