Stevandić: Tumačenje opozicije - primjer politikantstva

SARAJEVO - Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić izjavio je da način na koji opozicija u Republici Srpskoj tumači Program reformi BiH predstavlja primjer politikantstva koji se temelji "na jednoj vrsti histerije zbog gubitka funkcija na nivou BiH".

Stevandić je rekao Srni da se opozicione stranke više interesuju za politička razračunavanja u Republici Srpskoj, a manje za suštinu.

On je rekao da je do 2017. godine Republika Srpska po zakonima i svim drugim aktima bila usmjerena ka NATO-u, dok je od 2017. usmjerena ka vojnoj neutralnosti u skladu sa dokumentima Narodne skupštine Republike Srpske. A, BiH je, dodao je on, Zakonom o odbrani bila potpuno usmjerena ka NATO-u.

Stevandić je naveo da je prije nekoliko dana u dokumentu Predsjedništva BiH napisano da se moraju donositi nove odluke.

"Ako se moraju donositi nove odluke, a to je prvi put da u BiH imamo takvu postavku, što je velika zasluga i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, to znači da sve prethodne odluke nisu toliko relevantne, koliko se na njih poziva javnost u Federaciji BiH /FBiH/", rekao je Stevandić.

Prema njegovim riječima, mnogi u FBiH to tumače kao kapitulaciju bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva Šefika DŽaferovića i Željka Komšića, kao što to opozicija u Republici Srpskoj tumači kao kapitulaciju Dodika.

Stevandić je podsjetio da postoji i entitetsko glasanje gdje 10 poslanika u Parlamentarnoj skupštini takođe može da ospori bilo kakvu novu odluku o integracijama u NATO savez.

"Dodik je stvorio manevarski prostor koji do sada nije postojao. Taj manevarski prostor se temelji na tome da se moraju donositi nove odluke, a u donošenju novih odluka imamo mogućnost i entitetskog glasanja i veta srpskog člana Predsjedništva, preko vitalnog nacionalnog interesa, odnosno odluka Narodne skupštine Republike Srpske", pojasnio je Stevandić.

Prema njegovim riječima, to Republika Srpska do sada nije imala i prava je sramota da ljudi, radi svoje političke ostrašćenosti to ne vide, već pokušavaju od toga napraviti novu podjelu i svađe u Republici Srpskoj.

Predsjedništvo BiH je u utorak, 19. novembra, na vanrednoj sjednici donijelo odluku o imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara i usvojilo Program reformi BiH.

U ovom dokumentu je navedeno da se "Program reformi BiH podnosi bez prejudiciranja konačne odluke o članstvu, a za čije usvajanje će biti potrebna dodatna odluka Predsjedništva i Parlamentarne skupštine BiH".