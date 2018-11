Stevandić: Vladu RS više niko ne može ucjenjivati

Ujedinjena Srpska (US) i ja nismo prišli nikome. Neki drugi su prišli i preletjeli, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

"Ako prilaze iz iskrenih namjera jer su shvatili da je to jedina mogućnost da daju doprinos, to je u redu. A ako prilaze iz nekih niskih namjera ili trgovačkih pobuda, onda je to druga priča", rekao je Stevandić.

NN: Novu vlast u RS podržaće dvije trećine poslanika. Koliko je to dobro ili loše i na čemu će Ujedinjena Srpska insistirati?

STEVANDIĆ: Na svemu onome što smo pričali i apostrofirali kao problem našeg društva u Republici Srpskoj, a to je bolja ekonomska politika, zapošljavanje u realnom sektoru. Vidjeli smo da su Milorad Dodik i Željka Cvijanović već bili sa Sašom Trivićem i poslodavcima, i to je već dobar znak koji pokazuje da to neće biti mrtvo slovo na papiru ili razlog za hvatanje pozicija, nego odgovornost da se uhvatimo u koštac s odlaskom mladih, fokusiranjem na privredne aktivnosti na višem nivou, više zapošljavanja u realnom sektoru i manje političkog rukovođenja. Ono što je za nas bilo veoma važno je da imamo relaks u odnosima srpsko - srpski predstavnici Bosna i Hercegovina - Republika Srpska i sad napokon imamo istu reprezentaciju. Biće nam mnogo lakše, ali to ne znači da ćemo raditi bolje. To što će nam biti lakše, treba da bude dodatni motiv da radimo još bolje da bismo napravili benefit.

NN: Šta je vlast do sada sprečavalo da radi brže, bolje? Isto je bila stabilna.

STEVANDIĆ: Nije bila stabilna. Imala je blokada, pokušaja rušenja skupštinske većine, blokada iz Sarajeva da se slomi fiskalna stabilnost i nije joj bilo lako. Mislim da je pobjeda Željke Cvijanović, jedna vrsta pobjede za taj rad.

NN: Vjerujete li da će ova većina opstati i u naredne četiri godine s obzirom na previranja i u DNS-u i u NDP-u?

STEVANDIĆ: Nije to konačan broj poslanika. Niko ne treba da bude u poziciji da ucjenjuje Vladu RS pa da se imenuju razni direktori kakvi su bili ranije, tipa "Željeznica RS".

NN: Mislite da direktor "Željeznica RS" nije radio dobro?

STEVANDIĆ: Naravno da nije.

NN: Zašto onda nije smijenjen ranije?

STEVANDIĆ: Možda zato što je to bilo uslovljeno tom vrstom skupštinske većine. Mi nismo u tome učestvovali i zato imamo pravo da kažemo da se zalažemo za koncept da niko ne treba da ucjenjuje Vladu RS da bi politički namirivao svoje direktore. To je bilo veliko opterećenje Vladi Željke Cvijanović.

NN: Vi ste bili jedan od najjačih kritičara vlasti. Šta Vas je podstaknulo da priđete bloku koji predvodi SNSD?

STEVANDIĆ: Nisam prišao nijednom bloku. Formirao sam partiju koja ima koncept u nacionalnom smislu, potpuno saglasan s onim što je Dodik (Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a) radio posljednjih šest godina. Nismo nikome prišli, nismo preletači. Vitalni, nacionalni i ekonomski pravci su bili ti koji su nas osnažili i dali nam mogućnost da pregovaramo s onima koji se s nama slažu. Na tom konceptu smo pobijedili i pobijedili su Dodik i Cvijanovićeva. Nismo prišli nikome, neki drugi su prišli i preletjeli. Mi smo ljudi koji se nismo slagali sa strukturom koja se prodala za nekoliko funkcija u Sarajevu. Ono što sam rekao 2015. godine da će SDS nestati radi poltronisanja međunarodnoj zajednici i Bakiru Izetbegoviću i njegovim faktorima i da će to biti skupo plaćeno, sad se ostvaruje.

NN: Kakva je sudbina SDS-a?

STEVANDIĆ: Kada izgubite nacionalnu ideologiju, rastjerate ljude koji mogu biti neka vrsta avangarde, neka alternativa sistemu, nemate šta očekivati. Zato Ujedinjena Srpska raste, zato što ima ljude koji imaju sjajne rezultate i imamo nacionalnu ideologiju. Kada imate ljude, organizaciju i ideologiju, imate i rezultat. Sa druge strane, možete imati milione, podršku međunarodne zajednice itd., a izgubite nacionalnu ideologiju, vas će sve manji broj ljudi podržavati.

NN: Ni u DNS-u ne miruju. Ta stranka je bila jedan od najvećih kritičara Ujedinjene Srpske. Kako gledate na stanje u toj stranci?

STEVANDIĆ: Tačno je. Bili su najveći kritičari, ali zato US nikada nije rekla nijednu ružnu riječ ni o Čubriloviću (Nedeljko Čubrilović, donedavno zamjenik predsjednika DNS-a) ni o Marku Paviću (lider DNS-a). Njegovala je pristojne odnose i izbjegli smo sve zamke da se svađamo. Isto tako danas nećemo da se ponašamo prema nekim drugim partnerima koji su došli bilo iz Doboja ili NDP-a, kao što se dio DNS-a ponašao. Mislim da je dobro to što Vladu više niko ne može da ucjenjuje.

NN: Koliko je dobar taj toliki prilazak ljudi?

STEVANDIĆ: Ne znam. Mi smo ostvarili svoje ideološke, političke i nacionalne ciljeve. Nikome prišli nismo. Ako prilaze iz iskrenih namjera jer su shvatili da je to jedina mogućnost da daju doprinos, to je u redu, a ako prilaze iz nekih niskih namjera ili trgovačkih pobuda, onda je to druga priča.

NN: Nedavno su bili razgovori unutar vladajuće većine. Imate li nešto na čemu insistirate?

STEVANDIĆ: Imamo koncept koji se temelji na tome da želimo da damo doprinos u onim resorima gdje imamo najbolje ljude i gdje hoćemo da pokažemo da ćemo dati dobre rezultate, a ne da udomljavamo svoje partijske ljude ili nečijim sujetama ili kumstvima prljamo politički ambijent. Sporazum između SNSD-a i nas se temeljio na konceptu, a nikad na trgovini, i zato smo bili jedan od najiskrenijih partnera u kampanji, a bićemo i u budućoj vladi.

NN: Da li je dogovorena neka konkretna raspodjela?

STEVANDIĆ: Zaista nije. Nismo ništa dogovorili i to tek treba da počne.

NN: Vi ćete u Sarajevo. Šta očekujete?

STEVANDIĆ: Naša je velika pobjeda što je kapacitet sa šeset porastao na devet, a onih ostalih pet sigurno nisu neko ko može da bude reper raspoloženja i predstavljanja Republike Srpske.

NN: Da li to znači da ih unaprijed odbacujete?

STEVANDIĆ: Ne. Štaviše, i oni najkrivlji imaju priliku za iskupljenje, samo ne treba da imaju priliku da rukovode.

NN: Vjerujete li u iskupljenje u politici?

STEVANDIĆ: Vjerujem da ljudi mogu da se iskupe, samo im ne treba dati da ponovo rukovode.

Bili smo najviše napadani

NN: Jeste li zadovoljni rezultatima oktobarskih izbora?

STAVANDIĆ: US je bila jedna od najtargetiranijih partija u predizbornoj kampanji. Sve opozicione partije, pokreti pa čak i pozicione partije su veoma ružno bili raspoloženi prema nama. Veliki broj medija tendenciozno je objavljivao da ne prelazimo cenzus, ali smo pobijedili zato što imamo program, ideologiju i organizaciju i to je pomoglo meni da budem lider i stranci da se konstituiše. Pobjedu tog koncepta ujedinjenja, reprezentacije Republike Srpske smatram svojom ličnom pobjedom.