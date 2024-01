Stevandić odgovorio Salkiću: Bliži si pritvoru nego bilo ko drugi

BANJALUKA - Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske rekao je da se potez Ramiza Salkića, poslanika SDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske koji je najavio podnošenje krivične prijave protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i saradnika zbog organizacije proslava Dana Republike, može svrstati pod ratnohučkačku politiku te da je on bliži pritovru nego bilo ko drugi.

"Svako u Republici Srpskoj ima pravo na iznošenje mišljenja jer smo demokratsko društvo, ali niko nema pravo da na sebe preuzima pravosudne funkcije i tako ruši ustavni poredak", rekao je Stevandić, a prenosi Srna.

On je naglasio da će se u Republici Srpskoj i dalje slaviti važni praznici.

Podsjetivši da Salkiću nije prvi put da prijeti Sudom i Tužilaštvom, i to zajedno sa nelegalnim Kristijanom Šmitom, Stevandić je istakao da bi Salkić mogao proći kao predsjednik Suda BiH i direktor Obavještajno-bezbjednosno agencije BiH Ranko Debevec i Osman Mehmedagić koji su u pritvoru zbog zloupotrebe položaja.

"Oni su radili to što on sada radi, tako da je on bliži pritvoru nego bilo ko drugi. Ustavni poredak, stabilnost društva i proslava svih praznika u Republici Srpskoj i dalje će vrijediti", rekao je Stevandić.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić najavio je da će protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i saradnika podnijeti krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH zbog "organizacije obilježavanja Dana Republike". Salkić je naveo da prijavu podnosi u ime Stranke demokratske akcije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.